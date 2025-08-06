Innamorati di Borgo Marina. In piazza Ferrari due serate di eventi per famiglie

Insieme alla riqualificazione in piazza Ferrari a Rimini arrivano anche eventi con l'obiettivo di far riappropriare di quello spazio cittadini e turisti. Prende, infatti, il via questa sera "Innamorati di Borgo Marina!", la rassegna di teatro di strada che animerà la piazza nelle serate del 6 e 27 agosto, dalle 20.30 alle 23.30, con ingresso libero.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito del progetto regionale "Borgo Marina Si-Cura". La rassegna rappresenta la componente culturale del progetto di rigenerazione urbana, con l'obiettivo di valorizzare il quartiere, attraverso spettacoli dedicati a famiglie, bambini e turisti. Mercoledì 6 agosto lo spazio si anima con "La piazza delle meraviglie" con magicherie, acrobazie e clown, accompagnati da Ganda il rinoceronte per l'animazione itinerante; mercoledì 27 agosto "Tutti al centro" con trampolieri, magie, giocoleria ed equilibrismo. La sicurezza sarà garantita anche da due pattuglie di street tutor composte da tre operatori ciascuna. La rassegna è quella del 27, sono a cura di Doc-servizi. A questo percorso culturale si affiancano le attività di ascolto e co-progettazione promosse dalla Fondazione Piano Strategico, che nelle scorse settimane hanno coinvolto residenti, commercianti e frequentatori attraverso interviste, incontri e laboratori partecipativi.