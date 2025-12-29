  
Indietro
menu
menu

Qualità e contrasto al degrado

Rilancio del commercio. Il presidente Zanzini incontra l'assessora Ridolfi

In foto: il presidente Zanzini e l'assessora Ridolfi
il presidente Zanzini e l'assessora Ridolfi
di Redazione   
Tempo di lettura 3 min
Lun 29 Dic 2025 17:23 ~ ultimo agg. 17:31
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 3 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Come i prossimi importanti cambiamenti che interesseranno Rimini potranno incidere sul rilancio del commercio nelle zone a vocazione turistica. Questo uno dei temi dell'incontro tra il presidente provinciale di Confcommercio, Giammaria Zanzini e Valentina Ridolfi, assessora del Comune di Rimini con deleghe, tra l'altro, a Urbanistica e Pianificazione del Territorio.

 “Da parte dell’amministrazione comunale emerge una chiara visione di riqualificazione complessiva dell’offerta turistica - spiega Zanzini - che abbraccia la ricettività, i servizi e il commercio di prossimità, anche attraverso i cambiamenti che deriveranno a breve dalla variante al RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio) in fase di predisposizione e, successivamente, dalla stesura del PUG (Piano Urbanistico Generale). Consapevoli di puntare tutti verso un unico obiettivo, di dare cioè nuovo slancio alla proposta turistica della nostra città, con l’assessora Ridolfi abbiamo avviato un dialogo concreto sui percorsi di collaborazione possibili. Come Confcommercio ci impegneremo nella sensibilizzazione degli imprenditori affinché sostengano investimenti capaci di riqualificare l’offerta commerciale, migliorare il decoro e la vivibilità dei quartieri e rafforzare l’appeal turistico della città nel suo complesso. In questo quadro riteniamo centrale accompagnare le micro e piccole imprese verso una proposta di qualità attraverso regole chiare che contrastino il degrado commerciale e strumenti di incentivazione capaci di valorizzare la continuità delle attività, il ricambio generazionale e le nuove aperture di qualità. Questo incontro – prosegue Zanzini - rappresenta il primo di una serie di appuntamenti che ci siamo ripromessi di calendarizzare già dall’inizio del prossimo anno, con l’obiettivo di approfondire anche gli aspetti più tecnici legati alle novità urbanistiche in corso”.
Nel corso del confronto, il presidente Zanzini ha inoltre consegnato all’assessora il documento di Confcommercio della provincia di Rimini “La città che cambia”, contenente proposte per la riqualificazione e la valorizzazione del tessuto commerciale di prossimità come elemento chiave per la vivibilità e l’attrattività del territorio. Il documento, che Confcommercio sta presentando a tutte le amministrazioni comunali della provincia, analizza in particolare le opportunità offerte dalla Legge Regionale 12/2023, che individua aree per la riqualificazione attraverso Hub Urbani e di Prossimità, oltre a regolamenti e best practice già sperimentati con successo in altri territori, con l’obiettivo di fare di Rimini un vero e proprio laboratorio di cambiamento culturale, sociale ed economico.
“Ringraziamo sinceramente l’assessora Ridolfi - conclude il presidente provinciale di Confcommercio - per la consueta disponibilità all’ascolto, ma soprattutto per il pragmatismo e la franchezza con cui ha affrontato ogni tema portato al tavolo. Siamo convinti che questo sia lo spirito giusto per ottenere risultati concreti a beneficio di tutto il territorio”.

Altre notizie
La cerimonia dello scorso gennaio a Villa Verucchio
Vittime pronte a vie legali

Tragedia di Capodanno. A Verucchio scoppia la polemica sulla solidarietà
di Redazione
The kolors
Musica e divertimenti

Riccione: i The Kolors sul palco di Piazzale Ceccarini martedì 30 dicembre
di Redazione
Riccione, controlli e pattuglie
Controlli e decoro urbano

Riccione: aumentano i controlli di sicurezza in vista del Capodanno
di Redazione
35enne arrestato

Ai domiciliari per tentato omicidio, evade per cenare con la figlia
di Redazione
repertorio
Offerte commerciali e saldi

I "pre-saldi" mandano in tilt il commercio di prossimità
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO