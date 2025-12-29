Rilancio del commercio. Il presidente Zanzini incontra l'assessora Ridolfi

Come i prossimi importanti cambiamenti che interesseranno Rimini potranno incidere sul rilancio del commercio nelle zone a vocazione turistica. Questo uno dei temi dell'incontro tra il presidente provinciale di Confcommercio, Giammaria Zanzini e Valentina Ridolfi, assessora del Comune di Rimini con deleghe, tra l'altro, a Urbanistica e Pianificazione del Territorio.

“Da parte dell’amministrazione comunale emerge una chiara visione di riqualificazione complessiva dell’offerta turistica - spiega Zanzini - che abbraccia la ricettività, i servizi e il commercio di prossimità, anche attraverso i cambiamenti che deriveranno a breve dalla variante al RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio) in fase di predisposizione e, successivamente, dalla stesura del PUG (Piano Urbanistico Generale). Consapevoli di puntare tutti verso un unico obiettivo, di dare cioè nuovo slancio alla proposta turistica della nostra città, con l’assessora Ridolfi abbiamo avviato un dialogo concreto sui percorsi di collaborazione possibili. Come Confcommercio ci impegneremo nella sensibilizzazione degli imprenditori affinché sostengano investimenti capaci di riqualificare l’offerta commerciale, migliorare il decoro e la vivibilità dei quartieri e rafforzare l’appeal turistico della città nel suo complesso. In questo quadro riteniamo centrale accompagnare le micro e piccole imprese verso una proposta di qualità attraverso regole chiare che contrastino il degrado commerciale e strumenti di incentivazione capaci di valorizzare la continuità delle attività, il ricambio generazionale e le nuove aperture di qualità. Questo incontro – prosegue Zanzini - rappresenta il primo di una serie di appuntamenti che ci siamo ripromessi di calendarizzare già dall’inizio del prossimo anno, con l’obiettivo di approfondire anche gli aspetti più tecnici legati alle novità urbanistiche in corso”.

Nel corso del confronto, il presidente Zanzini ha inoltre consegnato all’assessora il documento di Confcommercio della provincia di Rimini “La città che cambia”, contenente proposte per la riqualificazione e la valorizzazione del tessuto commerciale di prossimità come elemento chiave per la vivibilità e l’attrattività del territorio. Il documento, che Confcommercio sta presentando a tutte le amministrazioni comunali della provincia, analizza in particolare le opportunità offerte dalla Legge Regionale 12/2023, che individua aree per la riqualificazione attraverso Hub Urbani e di Prossimità, oltre a regolamenti e best practice già sperimentati con successo in altri territori, con l’obiettivo di fare di Rimini un vero e proprio laboratorio di cambiamento culturale, sociale ed economico.

“Ringraziamo sinceramente l’assessora Ridolfi - conclude il presidente provinciale di Confcommercio - per la consueta disponibilità all’ascolto, ma soprattutto per il pragmatismo e la franchezza con cui ha affrontato ogni tema portato al tavolo. Siamo convinti che questo sia lo spirito giusto per ottenere risultati concreti a beneficio di tutto il territorio”.