Riccione: i The Kolors sul palco di Piazzale Ceccarini martedì 30 dicembre

Riccione si prepara a festeggiare il nuovo anno nel segno dell’energia e della voglia di stare insieme dedicando ai cittadini e agli ospiti della città una tre giorni di musica, divertimento e festa. A dare il via ai festeggiamenti martedì 30 dicembre ci sarà una delle band italiane più amate: The Kolors. Stash e compagni saliranno sul palco di piazzale Ceccarini alle 18 per offrire al pubblico riccionese un concerto gratuito che farà entrare la città nell’atmosfera dei festeggiamenti di Capodanno. La band, composta da Antonio “Stash” Fiordispino, Alex Fiordispino e Dario Iaculli, vanta 24 dischi di platino conquistati tra Italia e l’estero. La loro carriera è un mix esplosivo di energia, stile e brani travolgenti, che sono diventati colonne sonore di intere stagioni. Sul palco di piazzale Ceccarini, i The Kolors proporranno un vasto repertorio, che spazia dai loro successi storici alle hit più recenti: “Italodisco”, fenomeno pop che ha superato i 305 milioni di stream, “Un ragazzo una ragazza” (inno del Festival di Sanremo, certificato doppio platino) e la hit estiva “Karma”, che ha confermato la band tra i protagonisti delle classifiche musicali.