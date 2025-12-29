  
Indietro
menu
menu

Musica e divertimenti

Riccione: i The Kolors sul palco di Piazzale Ceccarini martedì 30 dicembre

In foto: The kolors
The kolors
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Lun 29 Dic 2025 16:02 ~ ultimo agg. 16:12
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Riccione si prepara a festeggiare il nuovo anno nel segno dell’energia e della voglia di stare insieme dedicando ai cittadini e agli ospiti della città una tre giorni di musica, divertimento e festa.  A dare il via ai festeggiamenti martedì 30 dicembre ci sarà una delle band italiane più amate: The Kolors. Stash e compagni saliranno sul palco di piazzale Ceccarini alle 18 per offrire al pubblico riccionese un concerto gratuito che farà entrare la città nell’atmosfera dei festeggiamenti di Capodanno. La band, composta da Antonio “Stash” Fiordispino, Alex Fiordispino e Dario Iaculli, vanta 24 dischi di platino conquistati tra Italia e l’estero. La loro carriera è un mix esplosivo di energia, stile e brani travolgenti, che sono diventati colonne sonore di intere stagioni. Sul palco di piazzale Ceccarini, i The Kolors proporranno un vasto repertorio, che spazia dai loro successi storici alle hit più recenti: “Italodisco”, fenomeno pop che ha superato i 305 milioni di stream, “Un ragazzo una ragazza” (inno del Festival di Sanremo, certificato doppio platino) e la hit estiva “Karma”, che ha confermato la band tra i protagonisti delle classifiche musicali.

Altre notizie
Riccione, controlli e pattuglie
Controlli e decoro urbano

Riccione: aumentano i controlli di sicurezza in vista del Capodanno
di Redazione
35enne arrestato

Ai domiciliari per tentato omicidio, evade per cenare con la figlia
di Redazione
un negozio Terranova
Offerte commerciali e saldi

I "pre-saldi" mandano in tilt il commercio di prossimità
di Redazione
Paolo Cevoli @Daniele Casalboni
a riccione

L'Enea di Cevoli fa ridere e pensare. "FIgli di Troia" conquista il pubblico
di Redazione
FOTO
Alice Parma
querelle a distanza

Parma su rischio idrogeologico. Da Colombo critiche ingiustificate alla Regione
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO