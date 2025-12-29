Riccione: aumentano i controlli di sicurezza in vista del Capodanno

Il Comune di Riccione definisce le linee guida per i festeggiamenti della notte di San Silvestro. Al centro del piano operativo ci sono la tutela del decoro urbano e la sicurezza dei cittadini, con un dispiegamento straordinario degli agenti della Polizia locale e regole precise per la somministrazione di alcolici e l'intrattenimento musicale. Oltre al presidio delle piazze, saranno attivi servizi di pattugliamento a piedi per contrastare fenomeni di degrado e garantire la tranquillità dei frequentatori del centro. Durante la notte di Capodanno e fino alle prime ore del mattino saranno operativi numerosi equipaggi dedicati, con un focus specifico sulla prevenzione della guida in stato di ebbrezza e sul monitoraggio delle condotte pericolose lungo le principali arterie stradali. Per tutelare l’incolumità di tutti e prevenire i rischi legati all'abbandono di frammenti taglienti al suolo, è stata emessa un’ordinanza specifica che limita l’uso del vetro durante la notte di San Silvestro. Il provvedimento vieta la vendita per asporto di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro, inclusi bicchieri e bottiglie, a partire dalle ore 20:00 del 31 dicembre 2025 fino alle ore 06:00 del mattino seguente. Queste restrizioni interesseranno tutta la zona compresa tra la linea ferroviaria e il mare, spiaggia inclusa. Sarà comunque possibile consumare bevande in vetro all'interno dei locali o nelle aree esterne private e nei dehors autorizzati, mentre per chi desidera portare con sé una bibita all'aperto restano ammessi esclusivamente i contenitori in plastica o le lattine. Per permettere i festeggiamenti del nuovo anno, è stata concessa una deroga agli orari per l'intrattenimento musicale. Il 31 dicembre la musica potrà proseguire fino alle ore 03:00 del 1° gennaio 2026. Tale disposizione non si applica ai locali da ballo e discoteche già in possesso di specifica licenza di pubblico spettacolo, che seguiranno i loro regolamenti ordinari.