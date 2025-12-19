Allarme CGIL Rimini : " Il personale dell'AUSL Romagna è allo stremo"

La FP CGIL lancia un allarme sulle condizioni di lavoro in cui si trova il personale dell'AUSL Romagna. "I problemi organizzativi, la persistente carenza di personale e l’aumento costante dei carichi di lavoro continuano a compromettere sia la qualità dei servizi erogati ai cittadini sia le condizioni di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori. Nel corso dell’ultimo incontro con le organizzazioni sindacali e le RSU dell’AUSL della Romagna il Direttore Generale ha ribadito con estrema chiarezza che una situazione già oggi fortemente critica è destinata a peggiorare ulteriormente nel 2026. Una prospettiva che desta profonda preoccupazione, soprattutto perché riguarda un personale già sottoposto a carichi di lavoro insostenibili e a una conciliazione vita-lavoro di fatto compromessa. A queste dichiarazioni si sommano gli effetti di un CCNL che, nei fatti, non ha dato risposte adeguate al lavoro nella sanità pubblica e ha ulteriormente penalizzato le condizioni economiche e professionali di chi ogni giorno garantisce servizi essenziali alla collettività, anche all’interno dell’AUSL della Romagna. Il risultato è evidente: si lavora di più e si guadagna di meno, con un potere di acquisto drasticamente ridotto dall’inflazione. La FP CGIL chiede con forza un cambio di rotta immediato: servono scelte politiche e organizzative coraggiose, investimenti strutturali sul personale, un vero piano di assunzioni e il rispetto dei diritti e della dignità di chi lavora nella sanità pubblica. Senza questi interventi, il rischio concreto è il collasso del sistema sanitario pubblico romagnolo, con conseguenze gravissime per lavoratori e cittadini".