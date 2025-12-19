Droga e alcol alla guida: un caso al giorno. Sanzioni in calo ma ancora troppe

Ad una decina di giorni dalla fine del 2025, nel comune di Rimini la polizia locale ha elevato 361 sanzioni per guida in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di droga. In sostanza una al giorno. Nel 2024 erano state di più, 462, ma si tratta comunque di numeri che evidenziano un fenomeno ancora troppo presente sul territorio nonostante l'inasprimento delle sanzioni avvenuto con l'entrata in vigore del nuovo Codice della Strada.

Tra i dati più significativi emerge l'aumento dei neopatentati sanzionati che passano da 42 a 61. Oltre l'87% delle multe si concentra in orario notturno (tra le 22 e le 7 del mattino). Per guida in stato d'ebbrezza sono state 177 le violazioni amministrative (erano 213 nel 2024) e altrettante quelle penali (erano 244). Sul fronte degli stupefacenti invece 6 gli accertamenti positivi contro i 4 dello scorso anno. Da segnalare anche il numero di conducenti che hanno rifiutato di sottoporsi ai controlli: 24 per l'alcol e 14 per le droghe nel 2024, scesi a 12 e 3 da inizio anno ad oggi. In netto calo le patenti ritirate: erano state 408 nel 2024 contro le 300 del 2025, con 2 fermi e 26 sequestri amministrativi. Per quanto riguarda gli incidenti stradali correlati all'abuso di alcol o droga calano da 26 a 19 le sanzioni in caso di sinistri con feriti e da 21 a 16 quelle senza feriti con una lieve diminuzione degli eventi più gravi.

Le auto si confermano la categoria più sanzionata con 304 casi, seguiti dai motoveicoli con 46 violazioni. Ma ci sono anche autisti pizzicati "alticci" alla guida di mezzi elettrici: 6 infatti le sanzioni per i velocipedi e 5 per i monopattini.

"Stiamo parlando di un tipo di servizio particolare – precisa l'assessore alla sicurezza Juri Magrini – un fronte di controllo attivo permanentemente e rivolto alla sicurezza dei nostri giovani sulle strade. Un’attività necessaria per mettere in campo un'efficace campagna di prevenzione degli incidenti stradali, e anche un impegno importante da parte della Polizia Locale, che mi sento di ringraziare per la presenza costante sul territorio, in tutti i fine settimana e nelle occasioni di maggiore necessità. Per noi è un'attività di fondamentale importanza, che ha risvolti sociali decisivi sulla vita delle persone. La guida in stato di ebbrezza non rappresenta solo una violazione del codice stradale, ma un comportamento che mette a rischio la vita propria e altrui. Per questo continueremo a mantenere alta l'attenzione su questo aspetto, intensificando i controlli soprattutto nelle ore notturne quando il fenomeno si manifesta con maggiore frequenza."