  
Indietro
menu
menu

I numeri 2025 a Rimini

Droga e alcol alla guida: un caso al giorno. Sanzioni in calo ma ancora troppe

In foto: @Polizia Locale di Rimini
@Polizia Locale di Rimini
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Ven 19 Dic 2025 14:50 ~ ultimo agg. 15:49
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Ad una decina di giorni dalla fine del 2025, nel comune di Rimini la polizia locale ha elevato 361 sanzioni per guida in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di droga. In sostanza una al giorno. Nel 2024 erano state di più, 462, ma si tratta comunque di numeri che evidenziano un fenomeno ancora troppo presente sul territorio nonostante l'inasprimento delle sanzioni avvenuto con l'entrata in vigore del nuovo Codice della Strada.
Tra i dati più significativi emerge l'aumento dei neopatentati sanzionati che passano da 42 a 61. Oltre l'87% delle multe si concentra in orario notturno (tra le 22 e le 7 del mattino). Per guida in stato d'ebbrezza sono state 177 le violazioni amministrative (erano 213 nel 2024) e altrettante quelle penali (erano 244). Sul fronte degli stupefacenti invece 6 gli accertamenti positivi contro i 4 dello scorso anno. Da segnalare anche il numero di conducenti che hanno rifiutato di sottoporsi ai controlli: 24 per l'alcol e 14 per le droghe nel 2024, scesi a 12 e 3 da inizio anno ad oggi. In netto calo le patenti ritirate: erano state 408 nel 2024 contro le 300 del 2025, con 2 fermi e 26 sequestri amministrativi. Per quanto riguarda gli incidenti stradali correlati all'abuso di alcol o droga calano da 26 a 19 le sanzioni in caso di sinistri con feriti e da 21 a 16 quelle senza feriti con una lieve diminuzione degli eventi più gravi.
Le auto si confermano la categoria più sanzionata con 304 casi, seguiti dai motoveicoli con 46 violazioni. Ma ci sono anche autisti pizzicati "alticci" alla guida di mezzi elettrici: 6 infatti le sanzioni per i velocipedi e 5 per i monopattini.

"Stiamo parlando di un tipo di servizio particolare – precisa l'assessore alla sicurezza Juri Magriniun fronte di controllo attivo permanentemente e rivolto alla sicurezza dei nostri giovani sulle strade. Un’attività necessaria per mettere in campo un'efficace campagna di prevenzione degli incidenti stradali, e anche un impegno importante da parte della Polizia Locale, che mi sento di ringraziare per la presenza costante sul territorio, in tutti i fine settimana e nelle occasioni di maggiore necessità. Per noi è un'attività di fondamentale importanza, che ha risvolti sociali decisivi sulla vita delle persone. La guida in stato di ebbrezza non rappresenta solo una violazione del codice stradale, ma un comportamento che mette a rischio la vita propria e altrui. Per questo continueremo a mantenere alta l'attenzione su questo aspetto, intensificando i controlli soprattutto nelle ore notturne quando il fenomeno si manifesta con maggiore frequenza."

Altre notizie
passeggeri in arrivo all'aeroporto di Rimini
Ok dal Governo

La Regione abolisce l'addizionale sugli aeroporti. Opportunità per Rimini
di Redazione
Colonia Israelitica Riccione
Memoria storica

Riccione: al centro della Pesa “Traditi. Storie di ebrei a Riccione 1938-1945"
di Redazione
Polizia Locale
confronto tra 2024 e 2025

Stupefacenti e guida in stato di ebbrezza, i dati delle violazioni a Rimini
di Redazione
la donazione
con una vendita di libri

Polo Infanzia Isola Blu: dalle famiglie un contributo a Oncologia Pediatrica
di Redazione
Open day vaccinale Rimini
Sanità e prevenzione

Open day vaccinale: 23 e 30 dicembre a Rimini
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO