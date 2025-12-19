Riccione: al centro della Pesa “Traditi. Storie di ebrei a Riccione 1938-1945"

Un percorso storico che racconta le vicende della comunità ebraica locale negli anni delle leggi razziali e della persecuzione nazifascista. Domenica 28 dicembre, alle 17, al Museo del Territorio si inaugura la mostra allestita nella Galleria del Centro della Pesa “Traditi. Storie di ebrei a Riccione 1938–1945”. Attraverso documenti d’archivio, fotografie e ricostruzioni storiche, l’esposizione restituisce volti, nomi e storie di uomini, donne e bambini colpiti da discriminazioni, espulsioni, delazioni e deportazioni. Il titolo richiama la frattura profonda prodotta dalle leggi razziste del 1938: una rottura che trasformò cittadini italiani in nemici, spesso consegnati alla persecuzione dall’indifferenza di istituzioni e apparati dello Stato. La mostra mette in luce non solo la violenza del sistema fascista, ma anche le responsabilità individuali e collettive, accanto ai rari ma preziosi esempi di solidarietà e aiuto. Rivolta a cittadini, scuole e visitatori di ogni età, l’iniziativa si propone come occasione di conoscenza e confronto, affinché la memoria del passato diventi consapevolezza nel presente. Curata da Daniel Degli Esposti e Andrea Tirincanti, la mostra è realizzata grazie al finanziamento regionale previsto dal bando Memoria del Novecento e resterà aperta al pubblico fino al 14 febbraio 2026, dal martedì al sabato, dalle 9:00 alle 18:50, e il lunedì pomeriggio, dalle 14:00 alle 18:50. L’ingresso è libero.