Riccione scelta per il matrimonio da diverse coppie non residenti

61 matrimoni nei primi 8 mesi dell'anno a Riccione. Alle coppie residenti, 46, se ne aggiungono 15 non riccionesi che l'hanno scelta per celebrare la loro unione. Dati che confermano una tendenza degli ultimi anni, che vede la Perla Verde come "wedding location". Così come si conferma la tendenza che gli sposi scelgano solo il rito civile e non quello celebrato in chiesa. Dal 1° gennaio 47 sono stati i matrimoni con rito civile, 14 con rito religioso. Al numero totale si aggiungono 2 unioni civili svolte in Comune nei mesi di giugno e luglio. Le preferenze per le location dei riti civili confermano il ruolo centrale del Municipio con 42 cerimonie, affiancato da Villa Lodi Fè con 4 e Villa Mussolini con 1. 55 le coppie formate da entrambi i coniugi italiani e 6 matrimoni con cittadinanza mista.

Gli ultimi anni:

2024: 97 matrimoni e un unione civile. Le unioni con almeno uno dei due sposi residente in città sono state 68, mentre ben 29 coppie erano non residenti. Rito civile: 78, 60 cerimonie in comune, 10 a Villa Mussolini, 6 a Villa Lodi Fè e 2 matrimoni tra il Castello degli Agolanti e la spiaggia alla zona 7. Rito religioso: 19. Le coppie formate da entrambi i coniugi italiani sono state 80, mentre 13 matrimoni hanno riguardato unioni miste e 4 entrambi i coniugi stranieri.

2025: 81 matrimoni, 6 unioni civili. Rito civile 65: 52 celebrazioni nella sede comunale, affiancata da Villa Mussolini con 7 celebrazioni. Dall'analisi della stagionalità emerge come la spiccata attrattività della città veda in giugno e settembre i due mesi di massimo picco per le richieste. Riti religiosi: 16. L

Tra i luoghi per il sì civile a partire dalla primavera di quest’anno si è aggiunta la terrazza panoramica Riccione City Eye, situata al quinto piano del Palariccione.