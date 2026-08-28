Guardia di Finanza, avvicendamento al vertice del Gruppo di Rimini

Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, alla presenza del Comandante Provinciale, Colonnello Ugo Poggi, si è tenuto il passaggio di consegne tra il Maggiore Fabiana Cretì, nuovo Comandante del Gruppo di Rimini, ed il Tenente Colonnello Filomena Pisaniello, che lascia il comando del Reparto, assunto nel 2023, per intraprendere un nuovo incarico presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Venezia.

Il Maggiore Cretì, originaria della provincia di Lecce, ha frequentato l’Accademia del Corpo, al termine dalla quale, promossa al grado di Tenente ha intrapreso la sua prima esperienza di comando presso la Tenenza di Terracina. L’Ufficiale superiore - prima di giungere trasferita a Rimini - ha maturato importanti esperienze operative sul territorio nazionale, rivestendo incarichi di comando presso Reparti e articolazioni operative in prestigiose sedi, quali Bologna, Roma e infine il Comando Generale del Corpo.

Il Comandante Provinciale, anche a nome di tutte le Fiamme Gialle riminesi, ha inteso ringraziare il Tenente Colonnello Pisaniello per l’impegno profuso e per i risultati di servizio conseguiti, augurandole ogni migliore fortuna nel nuovo incarico. Al Maggiore Cretì, invece, sono stati formulati fervidi auguri di buon lavoro.