Premio di produzione e maggiore flessibilità. Contratto integrativo per Indel

Nuovo contratto integrativo per gli 800 lavoratori della Indel B di Sant'Agata Feltria, una delle aziende più importanti dell’alta Valmarecchia. Un accordo raggiunto in accordo con l'RSU, Cgil e Cisl.

Tra le principali novità l'introduzione di un premio annuale legato alla produzione, con la possibilità per i lavoratori di trasformarlo in servizi, l’aumento del contributo aziendale per la mensa, riducendo la quota a carico del lavoratore di circa il 30%, e una maggiore flessibilità oraria ad inizio turno, che può arrivare fino a 30 minuti. In forma sperimentale è stato concordato anche un orario estivo tra i mesi di giugno e settembre diverso da quello del resto dell'anno, per far

fronte alle temperature elevate e conciliare l’attività lavorativa con la vita famigliare. Prevista anche formazione continua e relazioni industriali migliorative.

Questo contratto integrativo - spiega la Segretaria Generale della Fiom, Cristina Palazzi - mette al centro le relazioni sindacali e la volontà di lavoratrici e lavoratori di migliorare le proprie condizioni di vita e di lavoro e creare un flusso continuo di informazioni e collaborazione con la R.S.U., con i lavoratori e lavoratrici. Un lavoro

importante è stato svolto nella creazione della piattaforma e continuato con una trattativa complicata che è durata mesi, diversi incontri con la direzione e la proprietà aziendale e numerose assemblee sindacali che hanno visto coinvolti i lavoratori e le lavoratrici continuamente sullo stato delle trattative; il risultato finale è un contratto integrativo che durerà 3 anni e servirà per continuare un percorso di strutturazione della rappresentanza sindacale aziendale dentro Indel B. Il contratto e la sua firma è risultato dall’impegno della RSU e di tutte e tutti i dipendenti di Indel B che sono rimasti uniti durante tutto il percorso fino ad arrivare alla sigla del contratto aziendale.