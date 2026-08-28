Mobilità elettrica a noleggio. Bellaria Igea Marina si affida a due aziende

L'Amministrazione Comunale di Bellaria Igea Marina ha concluso la procedura per l'affidamento in concessione del servizio integrato di noleggio di monopattini elettrici e biciclette a pedalata assistita in modalità free floating.



Per garantire la massima flessibilità organizzativa del servizio e, al contempo, tutelare il decoro e l'ordine urbano, l'Amministrazione ha stabilito anzitutto un tetto massimo per la flotta complessiva, sia la prevalenza di biciclette elettriche, affiancate da una quota definita di monopattini. Il servizio è stato affidato a due differenti aziende leader del settore, che gestiranno la flotta secondo quote ripartite in base alla graduatoria di gara: Bit Mobility S.r.l. e Lime Technology S.r.l., con quest’ultima che quindi dà continuità alla partnership già avviata in forma sperimentale con il Comune di Bellaria Igea Marina.



Per entrambi i soggetti, la nuova concessione avrà una durata di due anni, con opzione di rinnovo per un terzo anno; l'operazione non comporta alcun impegno di spesa per le casse comunali, poiché il rischio operativo è interamente assunto dalle società affidatarie. Entrambi gli operatori sono già impegnati a prevedere speciali tariffe agevolate e una scontistica dedicata, pari o superiore al 70%, per studenti ed aziende convenzionate.



l'assessore Missiani

"Con questo significativo provvedimento, diamo una risposta concreta di mobilità alternativa e a zero emissioni nella nostra città”, spiega l’Assessore alla Mobilità Nicola Missiani. “L'affidamento del servizio a due operatori qualificati”, prosegue, “ci permetterà in particolare di garantire una copertura capillare del territorio comunale ed extra comunale, dando la possibilità di effettuare spostamenti fluidi e continui su tutta la costa della Provincia di Rimini, sino a Cattolica. Questa forte integrazione territoriale”, evidenzia, “non solo abbatte i confini amministrativi a favore dell'utenza, ma promuove attivamente una vera cultura del movimento urbano che guarda al futuro, al contenimento dei consumi e al rispetto dell'ambiente".

Tema delicato, la convivenza tra i diversi utenti della strada: "Abbiamo previsto regole precise e stringenti strumenti tecnologici al fine di preservare il decoro urbano e la sicurezza, anche alla luce dell’entrata in vigore della Legge 177/2024 sui veicoli elettrici: proprio con l'obbiettivo di garantire un servizio ordinato, efficiente e perfettamente integrato con il tessuto cittadino."