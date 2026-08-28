Patto di partenariato: L’ex scuola della Gaiofana diventa Centro Comunità

La Giunta comunale di Rimini ha approvato il progetto per il nuovo Centro Comunità di Gaiofana, che sorgerà negli spazi dell’ex scuola primaria di via Montescudo 288. L’edificio, oggi animato dal gruppo di volontariato civico Civivo, sarà affidato gratuitamente a un ente del Terzo Settore selezionato tramite istruttoria pubblica, con l’obiettivo di rafforzare le attività sociali, formative e di aggregazione rivolte ai residenti del quartiere.

L’Amministrazione ha mantenuto la destinazione sociale dell’immobile, attraverso un patto di partenariato che avrà durata fino al 31 dicembre 2028, con possibilità di proroga triennale. Il soggetto selezionato dovrà garantire attività rivolte alla comunità, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili, e mettere a disposizione risorse proprie per sostenere le iniziative. Tra i criteri di valutazione figurano la qualità delle proposte, la capacità organizzativa e la collaborazione con il Comune nel monitoraggio dei risultati.

La concessione dell’immobile sarà gratuita, le spese di manutenzione ordinaria, arredi, pulizie e tributi saranno a carico dell’ente gestore, mentre il Comune sosterrà i costi delle utenze, quantificati in 16.511 euro annui. L'approvazione in Giuna apre ora la strada all’avvio dell’istruttoria pubblica e alla nascita del nuovo presidio comunitario di Gaiofana.