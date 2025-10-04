L'Ospedale di Rimini primo punto nascita in Italia: premiato dalle mamme

Un Ospedale a misura di mamma. Sono state infatti le tante recensioni positive lasciate da chi ha scelto l'Infermi di Rimini per partorire ad issarlo al primo primo posto in Italia nell’elenco stilato dal portale BestBirth.it che raccoglie informazioni dettagliate sui punti nascita basandosi sulle esperienze condivise da chi ha vissuto un parto. Le voci prese in considerazione dall'apposito questionario compilato dalle madri sono in particolare: qualità dell’assistenza al parto (vaginale o cesareo); qualità dell’assistenza e supporto all’allattamento; accoglienza ed empatia; privacy durante la nascita, a cui si aggiungono il numero di parti per anno, la percentuale di episiotomie svolte e quella di parti vaginali dopo precedente cesareo.

"Il parto è uno dei momenti più importanti e carichi di emozione per la mamma e per il proprio partner – dichiara il dottor Patrizio Antonazzo, Direttore dell'Ostetricia e Ginecologia di Rimini - La nostra idea di assistenza è sempre stata quella di rendere questo momento contemporaneamente indimenticabile e sicuro, cercando di promuovere la fisiologia della nascita, assecondando desideri e necessità della futura famiglia. Questo risultato, proprio perché derivante dai racconti e dalle esperienze delle mamme, ci gratifica e ci inorgoglisce ma al tempo stesso ci fornisce importanti nuove idee su cui riflettere".

Esprime soddisfazione anche la dottoressa Gina Ancora, Direttrice della TIN e del Dipartimento Materno-Infantile di Rimini: “Si tratta di un giudizio che valorizza e conferma il lavoro multiprofessionale che da anni si conduce nel Dipartimento, caratterizzato da una forte integrazione tra il mondo ostetrico e quello neonatologico. Vi è la convinzione condivisa che promuovere precocemente, intorno al momento della nascita, l’allattamento e lo sviluppo di una genitorialità sensibile possa favorire la salute futura dei bambini e rappresentare un seme di pace. La percezione da parte delle mamme della qualità del nostro servizio è per noi un indicatore importante e uno stimolo a rimanere in ascolto ai fini di un miglioramento continuo”.

“Questo risultato ci rende orgogliosi – sottolinea Francesca Raggi, Direttrice medica del presidio ospedaliero - e conferma l’impegno quotidiano di tutto il team del punto nascita. È una testimonianza del rapporto di fiducia con le donne e le famiglie, e della capacità di unire competenza clinica, sicurezza e umanità nell’accompagnare uno dei momenti più importanti della vita. Desidero ringraziare tutte le professioniste e i professionisti che ogni giorno lavorano con passione e dedizione per garantire la migliore assistenza possibile. Se l’esperienza della paziente acquisisce un valore sempre più rilevante nell’ottica del miglioramento dei nostri servizi, quanto emerge dalle valutazioni delle madri indica che siamo sulla strada giusta”.

Un’ulteriore conferma dell’Ospedale Infermi di Rimini come centro di eccellenza in ambito romagnolo per la salute materno-infantile.