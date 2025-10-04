TTG, ecco il piano traffico per cercare di limitare i disagi

Il comune di Rimini si prepara ad affrontare l'impatto sul traffico della nuova edizione di TTG Travel Experience e di InOut | The Hospitality Communit che si svolgeranno in Fiera dall’8 al 10 ottobre. Per tutta la durata della manifestazione la Polizia locale ha predisposto un dispositivo di personale straordinario che presidierà le principali direttrici di traffico, da e verso la Fiera. Saranno oltre 80, tra agenti e ufficiali, gli operatori impegnati ogni giorno pari a 300 operatori nei tre turni giornalieri per tutti i 3 giorni di manifestazione.

Saranno anche introdotte misure per fluidificare la circolazione sia a ridosso del quartiere fieristico, sia sulla Statale 16 e la Statale 9, sia lungo le arterie che collegano la zona mare e il centro città. In particolare, la Polizia locale sarà presente in tutti gli ingressi della fiera e ci sarà uno specifico servizio di controllo delle soste nelle aree circostanti per evitare intralci alla normale viabilità sia per i residenti sia per coloro che si trovano a transitare nella zona.

L'edizione 2025 del TTG vede anche la riorganizzazione della viabilità per contrastare i parcheggi selvaggi in collaborazione con IEG. Sarà infatti disposta la chiusura totale temporanea al traffico veicolare di alcune vie limitrofe al quartiere fieristico. La misura tutti i giorni di manifestazione, dalle 8 fino alle 15, o comunque fino a cessate esigenze e riapertura disposta dalla Polizia Locale.

Queste le vie interessate alla chiusura totale temporanea:

-Via Turchetta: nel tratto dalla traversa, posta sul retro dell’attività al civico n. 93, fino al termine della via (direzione mare).

-Via Togliatti: nel tratto dalla Via Turchetta in direzione Ravenna (RA) fino alla prima intersezione con Via De Gasperi.

-Via Imperatrice Teodora: intera via.

-Via Teodorico: nel tratto dall’intersezione con Via Galla Placidia in direzione Ancona/monte, per l'intero tratto.



Il divieto di transito prevede specifiche eccezioni per residenti, mezzi diretti ai passi carrai ivi siti, mezzi di polizia e soccorso, veicoli diretti alle attività economiche e ai cantieri posti nell’area, veicoli del trasporto pubblico di linea e scuolabus. Saranno istituiti specifici punti di controllo (varchi con transenne) con l'apposizione del divieto di transito e la presenza di steward dedicati per sorvegliare gli accessi, effettuare controlli e impedire che i visitatori del quartiere fieristico lascino le loro auto in sosta vietata, indirizzandoli verso i parcheggi ufficiali della Fiera.

L'invito del comune è ad utilizzare i parcheggi e i servizi navetta ufficiali della Fiera di Rimini per un accesso rapido, sicuro e ordinato.

Saranno inoltre sempre presenziate dagli agenti le rotatorie sull’asse via XXIII Settembre/viale Matteotti, dove sarà temporaneamente soppressa la rotatoria in corrispondenza di via Carlo Zavagli e saranno attuate, in via sperimentale ed in base alle esigenze del traffico, alcune modifiche della circolazione all'interno delle rotatorie tra via XXIII Settembre e via Tonale nonché tra viale Matteotti e le vie Toselli ed Umago. Inoltre, sarà costantemente presidiato il semaforo tra viale Principe Amedeo e via Perseo, modulandone la durata sulle concrete esigenze del traffico nonché la rotatoria Destra del Porto / Perseo e la rotonda Chiara Lubich.

I due impianti semaforici per gli attraversamenti pedonali presenti su viale Matteotti, in corrispondenza della via Bissolati e della scuola Decio Raggi saranno posti a lampeggio e verranno presenziati dai volontari di diverse associazioni che si sono rese disponibili; sempre a lampeggio ma sarà presidiato dai volontari di diverse associazioni che si sono rese disponibili l'attraversamento pedonale posto su via Coletti all'altezza della scuola Dante Alighieri. La presenza dei volontari dovrebbe agevolare l’attraversamento dei pedoni senza bloccare il traffico. Sarà inoltre costantemente presidiata l'intersezione tra la S.S. 9 e viale Italia. In uscita dalla Fiera sarà anche presidiato l'asse viario Iolanda Cappelli, Maestri del Lavoro, XXV Marzo 1831 per far in modo che i veicoli in uscita dai diversi parcheggi non si incrocino.

LE ALTERNATIVE ALL'AUTO

Per incentivare la modalità green di spostamento verso la fiera di Rimini e disincentivare l’utilizzo delle auto, Start Romagna ha potenziato tutti i servizi di trasporto pubblico. In sinergia con gli albergatori è stata inoltre promossa una campagna puntuale di informazione rivolta ai visitatori e agli operatori fieristici, per informarli delle diverse opportunità a disposizione. In particolare il trasporto pubblico prevede:

BUS DI LINEA

Linea 9: Stazione Ferroviaria di Rimini ⇄ Rimini Fiera

Stazione Ferroviaria di Rimini ⇄ Rimini Fiera Linea 9 BIS: Stazione Ferroviaria di Rimini ⇄ Rimini Fiera senza fermate intermedie

Stazione Ferroviaria di Rimini ⇄ Rimini Fiera senza fermate intermedie Linea 5: San Mauro Mare (Rimini nord) ⇄ Rimini Fiera

San Mauro Mare (Rimini nord) ⇄ Rimini Fiera Linea 10: Miramare (Rimini sud) ⇄ Rimini Fiera

Servizio a pagamento: Start Romagna > Biglietti, scopri Romagna SmartPass e Rail SmartPass

https://www.startromagna.it/news/ttg-inout-2025/

BUS SPECIALI GRATUITI

che transitano nella zona a maggior presenza alberghiera di Rimini e dintorni

con ARRIVI/PARTENZE presso Fiera Ingresso Sud

Bus speciale AB

Rimini Marina Centro ⇄ Fiera di Rimini

Bus speciale D

Riccione, zona sud ⇄ Fiera di Rimini

Bus speciale CE

Bellaria, zona nord ⇄ Fiera di Rimini

METROMARE

Il Metromare, che serve la zona a maggior presenza alberghiera di Rimini, è il sistema di trasporto pubblico su percorso dedicato che collega in 23 minuti le Stazioni ferroviarie di Rimini e Riccione, transitando in 15 stazioni intermedie. Corse giornaliere, ogni 15 minuti circa. Prima corsa dalla stazione di Riccione alle 05.26, ultima corsa dalla stazione di Rimini 00,00

Vedi gli orari: https://www.ttgexpo.it/Data/TTG/come%20arrivare/orari/ORARI%20METROMARE.pdf

TRENO

Dalla Stazione Ferroviaria di Rimini puoi raggiungere la Fiera di Rimini con:

Autobus linea 9 bis (DIRETTO per Rimini Fiera-Ingresso Sud )

(DIRETTO per ) Autobus linea 9 (fermata via Emilia-Fiera ) >>Scarica gli orari

(fermata ) >>Scarica gli orari Treni Regionali, Intercity e Frecce (stazione Riminifiera ) >>Scarica gli orari

(stazione ) >>Scarica gli orari Treno Speciale Santarcangelo di R. – Cattolica (stazione Riminifiera) >>Scarica gli orari

AEREO

Dall’aeroporto di Rimini puoi raggiungere la Fiera di Rimini con:

Autobus linea 9 (fermata via Emilia-Fiera)

Scarica gli orari: https://www.ttgexpo.it/Data/TTG/come%20arrivare/orari/ORARI%20AUTOBUS%20LINEA%209.pd

Shuttle Bus Aeroporti

dal 8 al 10 ottobre sono attivi i servizi di collegamento diretto tra:

Aeroporto di Rimini e Rimini Fiera

Il biglietto può essere acquistato online al costo di € 12,00 per singola corsa, oppure a bordo bus al costo di € 15,00.

>> Scarica gli orari: https://www.shuttleitalyairport.it/

Il biglietto può essere acquistato online al costo di € 12,00 per singola corsa, oppure a bordo bus al costo di € 15,00. >> Scarica gli orari: https://www.shuttleitalyairport.it/ Aeroporto di Bologna e Rimini Fiera

Il biglietto può essere acquistato online al costo di € 25,00 per singola corsa, oppure presso il desk in Area Arrivi dell’Aeroporto di Bologna e a bordo bus al costo di € 30,00.

>> Scarica gli orari: https://www.ttgexpo.it/Data/TTG/come%20arrivare/orari/Orari%20Shuttle%20Bus%20Aeroporto%20Bo-Fiera%20TTG-INOUT%202025.pdf

SPOSTAMENTI SMART:

Possibilità di Noleggiare un monopattino o una bicicletta elettrica Lime o Bit Mobility. Le aree di stazionamento dei mezzi, identificate con idonea segnaletica, sono ubicate presso l'ingresso Sud e nei parcheggi Ovest 1-2.

Scarica le App di LIME e BIT, inserisci il codice sconto e parti:

Lime: LIMEXFIERA o Bit Mobility: TTGBIT2025

Tutte le informazioni, le promo, gli orari e le coincidenze con i treni, i voli da Roma sono consultabili al sito

https://www.ttgexpo.it/it/come-arrivare

Pagina 1 di 2

dacia maxalberici@radioicaro.it