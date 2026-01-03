Riccione, residenti in calo. Meno nascite ma saldo migratorio positivo

Residenti in calo nel comune di Riccione: sono passati dai 34.509 del dicembre 2024 ai 34.415 di quest'anno (94 in meno). Nel dettaglio, i maschi sono 16.221 e femmine 18.194. Le fasce d’età centrali continuano a rappresentare l’asse portante della popolazione: i cittadini tra i 40 e i 64 anni sono il 39% del totale davanti ai giovani tra i 15 e i 39 che rappresentano il 23,47%. In aumento sia i residenti tra i 65 e i 74 anni, il 12,55%, sia gli over 84, il 5,30%, a testimonianza di una popolazione sempre più longeva. 11 i centenari, in larga prevalenza donne, stesso numero dell’anno precedente. Quest’anno la composizione dei centenari risulta essere di 2 uomini (1 nato nel 1922 e 1 nato nel 1925) e 9 donne (4 nate nel 1923, 3 nel 1924 e 2 nate nel 1925).

In calo i nuovi nati: 138 nati nel 2025, 11 in meno rispetto al 2024. Calano anche i decessi, da 421 a 396.

I nomi più diffusi trai nuovi nati sono Matilde e Aurora per le femmine, Edoardo e Leonardo per i maschi.

Per quanto riguarda i nuclei familiari, crescono le famiglie composte da una sola persona, che a dicembre 2025 raggiungono quota 7.043, risultando la tipologia più diffusa. Seguono i nuclei familiari con due e tre componenti, mentre risultano via via meno numerose le famiglie più grandi. Un dato che conferma il cambiamento strutturale nei modelli familiari, legato sia all’invecchiamento della popolazione sia a nuove dinamiche sociali e abitative.

Positivo il saldo migratorio, con 1.184 nuovi residenti di cui oltre 150 dall’estero, a fronte di 812 trasferimenti in uscita, di cui 67 all’estero, che contribuisce a contenere il calo complessivo della popolazione.

Gli stranieri residenti sfiorano i 3.270. Le comunità più numerose provengono da Ucraina , Albania , Romania e Repubblica Popolare Cinese. Seguono le presenze di cittadini di Perù, Federazione Russa, Bangladesh , Senegal , Colombia e Marocco .