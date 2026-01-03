  
L'attacco delle minoranze

Polemiche sul vaccino antinfluenzale. La Regione: niente sprechi

di Redazione   
Sab 3 Gen 2026 14:19 ~ ultimo agg. 17:57
Nessuno spreco nell'acquisto delle dosi di vaccino. La precisazione arriva dalla Regione in risposta alle sollecitazioni arrivate da consigliere di Forza Italia Pietro Vignali che aveva segnalato, in riferimento alla campagna antinfluenzale 2024-2025, il mancato utilizzo di 92.350 dosi (poi avviate a smaltimento) per un costo di 1.473.338,47 euro. Secondo il consigliere colpa di una programmazione non adeguata in base alla domanda.

Il numero delle dosi è calibrato tenendo in considerazione le numerose variabili che possono aumentarne o diminuirne la domanda, è la precisazione che arriva dall'assessorato regionale alle Politiche per le Salute. La stima annuale viene sempre aumentata del 5% per far fronte ad eventuali epidemie più impattanti del previsto come prevedono le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della Sanità. Gli ordini di acquisto - prosegue la Regione - vengono definiti in base alle indicazioni delle Aziende sanitarie e alle richieste dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, delle farmacie e dei medici competenti. Inoltre, l'Emilia-Romagna storicamente amplia il periodo di offerta a tutto il mese di febbraio e risulta la prima per copertura della fascia di popolazione over 64 anni tra le grandi regioni italiane (Lombardia, Veneto, Piemonte).

