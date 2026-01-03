In arrivo la fiamma olimpica. Modifiche alla viabilità a Rimini

In occasione del passaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, previsto per lunedì 5 gennaio, la viabilità riminese subirà temporanee interruzioni legate al passaggio del corteo.

Le modifiche interesseranno il percorso che dal lungomare conduce al centro storico e saranno progressive e limitate al solo momento del passaggio del convoglio, lungo circa 700 metri. Il coordinamento delle forze dell'ordine è avvenuto al tavolo tecnico convocato dalla Questura di Rimini.

La Fiamma Olimpica prenderà il via alle 17:08 da Viale Regina Margherita, all'altezza del Bagno 138, per intraprendere un itinerario lungo il lungomare. Il corteo percorrerà Viale Regina Elena, Viale Amerigo Vespucci e Lungomare Claudio Tintori, per poi dirigersi verso il centro attraverso Via Destra del Porto. Dopo aver attraversato il Ponte di Tiberio, la Fiamma proseguirà lungo Corso d'Augusto fino a raggiungere Piazza Malatesta, dove alle 19:30 avverrà la solenne accensione del braciere olimpico. Ad assistere il passaggio della fiamma lungo il percorso saranno gli agenti della Polizia Locale di Rimini, della Polizia Stradale, della Questura, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e volontari di diverse associazioni, che garantiranno la viabilità alla circolazione interrompendola solo quando necessario.

Nel tratto conclusivo di Corso d'Augusto, la torcia sarà affidata a Mirco Acquarelli insieme al Riviera Basket Rimini, eccellenza sportiva nel basket in carrozzina. All'altezza di Piazza Tre Martiri, il testimone passerà a Nicole Piomboni, giovane campionessa di pallavolo classe 2005, che avrà l'onore di accendere il braciere. Nicole, attualmente in forze all'Helvia Volley Macerata in Serie A1, ha conquistato l'oro mondiale Under 21 in Indonesia nell'agosto 2025, affermandosi come una delle stelle emergenti della pallavolo italiana.

L'arrivo della Fiamma sarà celebrato con la City Celebration, un villaggio allestito in Piazza Malatesta dove sport, cultura e comunità si incontreranno. A partire dalle 17, il Master of Ceremony ripercorrerà le tappe più emozionanti del viaggio della Fiamma attraverso l'Italia. Alle 17:30 spazio ai saluti istituzionali dell'assessore comunale allo Sport Michele Lari e dell'assessora regionale Roberta Frisoni, seguiti dall'intervento di Maurizio Stecca, leggenda olimpica riminese e medaglia d'oro nel pugilato a Los Angeles 1984, che condividerà la sua testimonianza sui valori olimpici. La serata proseguirà con il coinvolgimento dei partner del progetto, fino alla diretta live dell'arrivo dell'ultimo tedoforo alle 19 e alla spettacolare accensione del braciere alle 19:30, momento culminante di una giornata che resterà nella storia della città.