Le rassicurazioni

Venezuela sotto attacco. Don Aldo Fonti: siamo chiusi in casa ma stiamo bene

In foto: Venezuela sotto attacco
Venezuela sotto attacco
di Redazione   
Sab 3 Gen 2026 11:22 ~ ultimo agg. 12:28
Tempo di lettura 2 min
Torna la paura in Venezuela. Nella notte almeno sette esplosioni hanno svegliato Caracas. Gli Stati Uniti hanno rivendicato un attacco su larga scala e catturato e portato fuori dal Paese il presidente Nicolas Maduro insieme alla moglie. Il Venezuela ha dichiarato lo stato d’emergenza e chiesto la mobilitazione della popolazione. L’ambasciata italiana ha invitato gli italiani che si trovano nel Paese a non uscire di casa ed evitare gli spostamenti. Complessivamente si parla di 160mila persone. Proprio in Venezuela, dove per 30 anni era stato missionario prima di diventare parroco a Viserba nel 2009, si trova Don Aldo Fonti che lo scorso anno ha fatto ritorno al servizio pastorale nelle Diocesi di La Guaira e Caracas. "Voglio tranquillizzare tutti - spiega al telefono - in questo attacco sono state prese di mira prevalentemente le basi militari ma nel resto dei barrios c'è una relativa calma. C'è comunque una preoccupazione enorme, nessuno questa notte ha dormito. Eravamo tutti alla finestra. Molti mi stanno scrivendo e non riesco a rispondere a tutti e rassicurare tutti: in parrocchia e in casa famiglia c'è una relativa calma ma bisogna avere prudenza. Ci hanno detto di non uscire in strada per le prossime 24 ore e anche lo spazio aereo sarà chiuso. Che sviluppo avrà tutto questo non lo sappiamo ma noi preghiamo per questo popolo. Abbiamo appena celebrato la Giornata della Pace e invece si continuano a programmare guerre.

