Riccione, primo giorno di lezione alla scuola Panoramica. Il taglio del nastro

Inizia ufficialmente l’anno scolastico a Riccione con la cerimonia di taglio del nastro della nuova scuola primaria di viale Panoramica. Alla presenza della sindaca Daniela Angelini, dei componenti della giunta comunale e dell’assessora al Turismo della Regione Emilia-Romagna Roberta Frisoni, la struttura ha aperto le sue porte per accogliere circa 150 studentesse e studenti.

La nuova sede dell’Istituto comprensivo Zavalloni si presenta come un edificio moderno ed ecosostenibile, realizzato in legno ad alta resistenza sismica e a consumo energetico quasi zero. Un’opera che nei prossimi mesi sarà completata con l’apertura della palestra annessa, destinata anche alle attività del quartiere.

Subito dopo il taglio del nastro, la sindaca Daniela Angelini e la vicesindaca e assessora ai Servizi educativi Sandra Villa hanno dato il via alle visite negli istituti della città per rivolgere un augurio di buon lavoro a studenti, dirigenze scolastiche, insegnanti e a tutto il personale. Il percorso ha fatto tappa alla scuola primaria ‘Maestre Pie’ di corso Fratelli Cervi, per poi proseguire con la scuola media ‘Fratelli Cervi’ di viale Ionio e la scuola media ‘Geo Cenci’ di viale Einaudi. La mattinata è poi proseguita con la visita alla scuola primaria ‘San Carlo Acutis” di viale Boito, al plesso ‘Annika Brandi’ di viale Finale Ligure e infine alla scuola primaria ‘San Lorenzo’ di viale Bergamo.

“Inaugurare oggi la nuova scuola Panoramica rende questa giornata un momento di gioia per Riccione - ha dichiarato la sindaca Daniela Angelini -. Dopo vari rallentamenti legati a problematiche ereditate, abbiamo ripreso in mano la situazione per consegnare ai ragazzi una struttura moderna, sicura e all’avanguardia. L’avvio del nuovo anno scolastico è sempre un giorno di grande emozione: a tutti i nostri alunni, agli insegnanti e a chi lavora nelle scuole va il mio augurio più affettuoso per un percorso ricco di scoperte e soddisfazioni.”

“Garantire spazi educativi stimolanti e protetti significa investire direttamente sulla qualità dell’istruzione e sul benessere dei nostri giovani - ha sottolineato la vicesindaca e assessora ai Servizi educativi Sandra Villa.











