Furto con scasso in piadineria. Arrestato per la seconda volta in pochi giorni

A Riccione i Carabinieri della Compagnia locale hanno tratto in arresto un 45enne italiano, residente a Riccione, già noto alle forze dell'ordine, colto in flagranza per furto aggravato in una piadineria e denunciato per tentato furto in un altro esercizio e possesso di arnesi da scasso.

L'uomo ha colpito a partire dalle 2 del mattino: dopo un primo tentativo fallito in un bar-ristorante del lungomare, messo in fuga dall'allarme, ha forzato la serranda di una piadineria in viale Gramsci, asportando il cassetto del registratore di cassa con 900 euro d'incasso. Intercettato in bicicletta lungo la pista ciclabile, ha tentato di investire un militare per fuggire, ma è stato subito bloccato.

La perquisizione ha permesso di recuperare uno scalpello e l'intera refurtiva, subito restituita ai titolari dell'attività. Il 45enne era già stato già arrestato ai primi di settembre per un episodio analogo.