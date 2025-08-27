  
controlli della Polizia locale

Riccione: oltre 130 multe a monopattini e campagna social da 700mila views

In foto: i controlli della Polizia Locale
i controlli della Polizia Locale
Mer 27 Ago 2025 13:13
Oltre 130 multe a chi era a bordo di monopattini senza rispettare le regole del nuovo codice della strada, in particolare per la mancanza del casco, e una forte campagna di comunicazione social sulle nuove norme. Sono gli esiti del lavoro portato avanti da inizio estate dalla Polizia Locale sul territorio riccionese. Al controllo, monitoraggio e contestazione delle violazioni si è associato la realizzazione di un video informativo sulle regole base dell'uso del monopattino, partito dalla proposta di alcuni giovani. Il video ha superato le 700mila visualizzazioni complessive sulle varie piattaforme. Solo su Instagram è stato salvato oltre 400 volte, con ri-pubblicazioni e invii ad altri contatti. Su Facebook i commenti, soprattutto di un target più adulto, al video si sono concentrati soprattutto sulla richiesta di  un’attività maggiormente repressiva,

