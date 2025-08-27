  
dopo un incidente

In arresto cardiaco davanti ai Carabinieri, salvato dalle manovre dei militari

In foto: repertorio
repertorio
di Redazione   
Mer 27 Ago 2025 10:43 ~ ultimo agg. 14:18
I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Novafeltria sono intervenuti, a seguito di una richiesta al 112, per un incidente stradale sulla Marecchiese all'altezza di Secchiano di Novafeltria, fortunatamente senza feriti.

Un veicolo in transito lungo la Strada Statale 258 Marecchiese era uscito di strada per evitare un altro mezzo che aveva improvvisamente invaso la carreggiata, allontanandosi senza fermarsi.

Le attività di accertamento hanno consentito di individuare subito il responsabile della condotta scorretta: un 70enne del posto. Raggiunta la sua abitazione per contestare l’illecito amministrativo al Codice della Strada, si sono resi conto che l'uomo non versava in buone condizioni di salute tanto da cadere poco dopo a terra privo di sensi colto da improvviso arresto cardio-circolatorio.

L’immediato intervento dei militari, attraverso le manovre di rianimazione cardiopolmonare, ha consentito di ristabilire i parametri vitali dell’uomo sino all’arrivo del personale sanitario del 118 a cui è stato affidato. E' stato trasportato presso l’ospedale di Rimini e ricoverato, non in pericolo di vita.

