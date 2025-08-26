I rilievi (programmati) Arpae dopo il temporale. Divieti di balneazione in corso

Lunedì 25 agosto Arpae ha effettuato campionamenti delle acque su tutta la costa dell'Emilia-Romagna: si tratta di rilievi periodici programmati, come ogni anno, a inizio stagione. Sono risultati 81 i tratti balneabili su 98, nei restanti 17 (undici in provincia di Rimini) si è registrato invece un superamento dei limiti normativi dovuto ai forti temporali del fine settimana scorso con piogge consistenti che hanno colpito alcune zone della riviera nel ravennate, forlivese-cesenate e nel riminese e hanno comportato un notevole afflusso dai corsi d'acqua, dove a seguito degli eventi gli scolmatori hanno riversato il troppo pieno.

Come da prassi, all'arrivo dei risultati laddove i valori sono oltre la soglia vengono attivati i divieti di balneazione attivi fino a che nuove analisi non diano il rientro nei parametri (non si tratta quindi dei divieti di 16 ore che scattano automaticamente con l'apertura degli scolmatori; non ci sono state aperture nelle ultime ore). Nei punti interessati questa mattina sono stati effettuati nuovi campionamenti i cui risultati sono attesi domani, mercoledì.

In provincia di Rimini:

Bellaria - Foce Uso 100 m N - Comune di Bellaria Igea marina (RN)

Rimini - Torre Pedrera – Brancona - Comune di Rimini (RN)

Rivabella - Rivabella - Turchetta - Comune di Rimini (RN)

Rimini - Foce Marecchia 50 m S - Comune di Rimini (RN)

Misano Adriatico - Rio Agina - Comune di Misano (RN)

Porto Verde - Porto Canale 100 m N - Comune di Misano (RN)

Riccione - Porto Canale 100 m S - Comune di Riccione (RN)

Cattolica - Torrente Ventena 50 m N - Comune di Cattolica (RN)

Cattolica - Torrente Ventena 50 m S - Comune di Cattolica (RN)

Punto 11 - di fronte Viale Venezia - Comune di Cattolica (RN)

Cattolica - Viale Fiume - Comune di Cattolica (RN)

In provincia di Ravenna:

Milano Marittima - 100 m N Canale immissario saline - Comune di Cervia (RA)

Milano Marittima - 100 m N Porto Canale di Cervia - Comune di Cervia (RA)

In provincia di Forlì-Cesena

Gatteo Nord - Comune di Gatteo (FC)

Foce Fiume Rubicone Nord - Comune di Gatteo (FC)

Villa Marina - Comune di Cesenatico (FC)

Savignano - Comune di Savignano sul Rubicone (FC)

La mappa della balneazione di Arpae.