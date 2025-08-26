I rilievi (programmati) Arpae dopo il temporale. Divieti di balneazione in corso
Lunedì 25 agosto Arpae ha effettuato campionamenti delle acque su tutta la costa dell'Emilia-Romagna: si tratta di rilievi periodici programmati, come ogni anno, a inizio stagione. Sono risultati 81 i tratti balneabili su 98, nei restanti 17 (undici in provincia di Rimini) si è registrato invece un superamento dei limiti normativi dovuto ai forti temporali del fine settimana scorso con piogge consistenti che hanno colpito alcune zone della riviera nel ravennate, forlivese-cesenate e nel riminese e hanno comportato un notevole afflusso dai corsi d'acqua, dove a seguito degli eventi gli scolmatori hanno riversato il troppo pieno.
Come da prassi, all'arrivo dei risultati laddove i valori sono oltre la soglia vengono attivati i divieti di balneazione attivi fino a che nuove analisi non diano il rientro nei parametri (non si tratta quindi dei divieti di 16 ore che scattano automaticamente con l'apertura degli scolmatori; non ci sono state aperture nelle ultime ore). Nei punti interessati questa mattina sono stati effettuati nuovi campionamenti i cui risultati sono attesi domani, mercoledì.
In provincia di Rimini:
- Bellaria - Foce Uso 100 m N - Comune di Bellaria Igea marina (RN)
- Rimini - Torre Pedrera – Brancona - Comune di Rimini (RN)
- Rivabella - Rivabella - Turchetta - Comune di Rimini (RN)
- Rimini - Foce Marecchia 50 m S - Comune di Rimini (RN)
- Misano Adriatico - Rio Agina - Comune di Misano (RN)
- Porto Verde - Porto Canale 100 m N - Comune di Misano (RN)
- Riccione - Porto Canale 100 m S - Comune di Riccione (RN)
- Cattolica - Torrente Ventena 50 m N - Comune di Cattolica (RN)
- Cattolica - Torrente Ventena 50 m S - Comune di Cattolica (RN)
- Punto 11 - di fronte Viale Venezia - Comune di Cattolica (RN)
- Cattolica - Viale Fiume - Comune di Cattolica (RN)
In provincia di Ravenna:
- Milano Marittima - 100 m N Canale immissario saline - Comune di Cervia (RA)
- Milano Marittima - 100 m N Porto Canale di Cervia - Comune di Cervia (RA)
In provincia di Forlì-Cesena
- Gatteo Nord - Comune di Gatteo (FC)
- Foce Fiume Rubicone Nord - Comune di Gatteo (FC)
- Villa Marina - Comune di Cesenatico (FC)
- Savignano - Comune di Savignano sul Rubicone (FC)