a riccione

Operaio resta incastrato sotto un camion carico di ghiaia, estratto incolume

In foto: I vigili del fuoco al lavoro per estrarre l'operaio (foto Migliorini)
I vigili del fuoco al lavoro per estrarre l'operaio (foto Migliorini)
di Lamberto Abbati   
Mar 26 Ago 2025 17:25 ~ ultimo agg. 18:10
Può definirsi miracolato l'operaio che oggi pomeriggio è rimasto incastrato sotto un camion carico di ghiaia da diverse tonnellate. L'incidente sul lavoro si è verificato nel cantiere dello stadio Nicoletti di Riccione, dove l'uomo è sceso dal mezzo pesante per verificare un danno alla trasmissione. Una volta sotto il mezzo, tra la motrice e il carico di ghiaia, si è disconnesso, per cause ancora in corso d'accertamento, il tubo dell'aria compressa che ha causato una perdita di pressione degli ammortizzatori e un improvviso abbassamento del veicolo. L'operaio, quindi, è rimasto schiacciato. 

Le urla dell'uomo, avvertite da alcuni colleghi, hanno fatto sì che i soccorsi siano stati tempestivi. In brevissimo tempo sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco, che è riuscita a risollevare il mezzo ed estrarre praticamente incolume l'operaio. Immediato poi il suo trasferimento in elisoccorso all'ospedale Bufalini di Cesena, in codice di media gravità per accertamenti. Chi ha assistito alla scena ha raccontato che sarebbe bastato un abbassamento di un altro paio di centimetri per uccidere l'uomo, che, una volta estratto, è scoppiato in un pianto liberatorio.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118, erano presenti anche i carabinieri di Riccione e il personale della Medicina del lavoro per ricostruire la dinamica e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.  

 

