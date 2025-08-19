Riccione Music City si conclude con Alex Britti, Irene Grandi e Cesare Picco

L'estate musicale di Riccione si avvia alla conclusione con tre appuntamenti. Si parte con il concerto di Alex Britti in piazzale Roma, che domani, mercoledì 20 agosto, porterà la sua inconfondibile chitarra per celebrare la sua carriera. Il giorno dopo, giovedì 21 agosto, toccherà a Irene Grandi chiudere la rassegna di pop italiano con una grande festa per i suoi trent'anni di carriera. Infine, l'artista che concluderà l'intera stagione musicale sarà il pianista Cesare Picco, che regalerà al pubblico delle "Albe in controluce" l'emozionante interpretazione del capolavoro di Keith Jarrett all'alba di domenica 24 agosto.

L'estate 2025 ha registrato un bilancio positivo per la musica in città. Il progetto "Riccione Music City" ha registrato un'ottima affluenza, confermando la città come un polo di attrazione per l'intrattenimento in riva al mare e non solo. La rassegna Riccione Summer Music ha animato piazzale Roma con i concerti di pop italiano di artisti come Nek, Francesco Renga, Gemelli Diversi e Giuliano Palma, e con il grande successo dell'evento speciale Nostalgia '90. Per gli amanti del jazz, Riccione Summer Jazz ha offerto nove in Piazzale Ceccarini, con performance di nomi illustri come la Billy Cobham' Spectrum 50 Band e il duo Paolo Fresu & Omar Sosa. A completare gli eventi, gli artisti di Albe in Controluce: tra gli altri, di Syria, La Niña e Giorgio Poi. Infine, il Versus Festival ha richiamato un pubblico giovane portando la musica urban allo Space Riccione con Irama, Anna, Guè, l’evento Teenage Dream e il grande finale di Lazza, che ha fatto registrare il tutto esaurito.