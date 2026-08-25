Riccione Music City, Noemi, Cocciante e M2o Morning Club per la fine di agosto

Riccione si prepara a concludere il mese di agosto con un fine settimana dedicato alla musica e agli spettacoli dal vivo. La rassegna Riccione Music City proporrà tre diversi appuntamenti in piazzale Roma, offrendo una programmazione pensata per differenti tipologie di pubblico.

Il programma si aprirà venerdì 28 agosto alle ore 21:45 con il concerto di Noemi, a ingresso gratuito. Si tratta del recupero della data precedentemente rinviata a causa di un infortunio dell’artista, che permetterà al pubblico di assistere all'esibizione dal vivo della cantante.

Sabato 29 agosto alle ore 21, sempre in piazzale Roma, si terrà lo spettacolo di Riccardo Cocciante, intitolato "Io… Riccardo Cocciante nel 2026". L'evento ripercorrerà il repertorio e la carriera del cantautore attraverso i suoi brani più conosciuti. I biglietti per il concerto sono disponibili in prevendita sulla piattaforma TicketOne.

Domenica 30 agosto, dalle ore 10 alle 14, piazzale Roma ospiterà l'appuntamento denominato “Volkswagen Electro Vibes powered by M2o Morning Club”, tappa del tour dedicato al format di soft clubbing con la direzione artistica di Radio M2o. La mattinata proporrà dj set a cura di Nicola Zucchi e Vittilucchi, accompagnati da proposte per la colazione e un'area espositiva dedicata ai veicoli elettrici del marchio partner. L'evento è a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria tramite la piattaforma @diceitaly, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per quanto riguarda gli eventi futuri, è stata inoltre fissata la nuova data per il concerto di Clara, inizialmente previsto ad agosto e rinviato per motivi di salute: la cantante si esibirà il prossimo 30 dicembre in piazzale Ceccarini, in vista del programma delle festività di fine anno. La programmazione di fine agosto si inserisce in un calendario più ampio che accompagnerà la città verso gli appuntamenti settembrini e, successivamente, verso la stagione invernale.