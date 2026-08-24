  
Indietro
menu
menu

ATTESTATO DALLA SINDACA

Si tuffano in mare per salvare due persone, Cattolica premia i due eroi

In foto: Il riconoscimento in Comune a Cattolica
Il riconoscimento in Comune a Cattolica
di
Redazione
   
Tempo di lettura 2 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio
“Per noi è stato un gesto istintivo. Era un dovere soccorrerli. Salvare la vita umana in mare è la prima cosa che ci insegnano”. Così Roberto Galanti e Gian Pietro Tonti, i due pescatori cattolichini che la settimana scorsa non hanno esitato a tuffarsi nelle acque del porto canale di Cattolica per portare in salvo la coppia finita in mare a bordo della propria auto. Un atto di grande umanità e altruismo per il quale la Sindaca Franca Foronchi ha voluto riceverli in Sala Giunta di Palazzo Mancini insieme a tutte le forze dell’ordine che quel giorno sono subito intervenute sul posto.
 
La prima cittadina ha consegnato ai due salvatori un attestato al merito civile con il plauso e i ringraziamenti da parte dell’Amministrazione e della città di Cattolica. “Per il coraggio, la prontezza e il profondo altruismo dimostrati nell’intervenire tempestivamente in una situazione di grave pericolo, salvando altre vite umane anche a rischio della propria – si legge nelle motivazioni riportate nelle pergamene -, l’Amministrazione comunale e la città esprimono il più sentito ringraziamento e riconoscenza per un atto esemplare che testimonia i più alti valori di solidarietà, umanità e attenzione verso il prossimo”.
 
“Avete davvero dimostrato una profonda umanità e grande senso civicoha commentato la Sindaca Foronchi – Siete un esempio per tutti e gesti gratuiti come il vostro, in quella situazione che poteva mettere in pericolo anche le vostre vite, non avete esitato un secondo. Oggi siamo qui tutti insieme, istituzioni, forze dell’ordine e la comunità intera per dirvi grazie di cuore”.  
 
 
Altre notizie
uno dei tanti negozi sfitti del centro di Rimini
Servono misure urgenti

La crisi del commercio: nel riminese in sei anni chiusi 614 negozi
di Redazione
l'attuale semaforo pedonale sulla SS16 all'altezza di via Covignano (da Street View)
anche in via Teodorico

SS16. Addio all'ultima frattura: sottopasso via Covignano, via libera a risorse
di Redazione
Nicola Marcello (FdI)
Il punto sui progetti

Variante SS16 e non solo. Marcello (FdI) a Croatti (M5S): inutile allarmismo
di Redazione
via Coletti
per quattro anni

Via Coletti, Comune e PMR rinnovano l'accordo per parcheggio e campo sportivo
di Icaro Sport
Festa dello Sport
Dalle ore 11 alle 18

Festa dello sport domenica 13 settembre al Parco della Pace di Cattolica
di Icaro Sport
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO