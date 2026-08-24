Si tuffano in mare per salvare due persone, Cattolica premia i due eroi

“Per noi è stato un gesto istintivo. Era un dovere soccorrerli. Salvare la vita umana in mare è la prima cosa che ci insegnano”. Così Roberto Galanti e Gian Pietro Tonti, i due pescatori cattolichini che la settimana scorsa non hanno esitato a tuffarsi nelle acque del porto canale di Cattolica per portare in salvo la coppia finita in mare a bordo della propria auto. Un atto di grande umanità e altruismo per il quale la Sindaca Franca Foronchi ha voluto riceverli in Sala Giunta di Palazzo Mancini insieme a tutte le forze dell’ordine che quel giorno sono subito intervenute sul posto.

La prima cittadina ha consegnato ai due salvatori un attestato al merito civile con il plauso e i ringraziamenti da parte dell’Amministrazione e della città di Cattolica. “Per il coraggio, la prontezza e il profondo altruismo dimostrati nell’intervenire tempestivamente in una situazione di grave pericolo, salvando altre vite umane anche a rischio della propria – si legge nelle motivazioni riportate nelle pergamene -, l’Amministrazione comunale e la città esprimono il più sentito ringraziamento e riconoscenza per un atto esemplare che testimonia i più alti valori di solidarietà, umanità e attenzione verso il prossimo”.

“Avete davvero dimostrato una profonda umanità e grande senso civico – ha commentato la Sindaca Foronchi – Siete un esempio per tutti e gesti gratuiti come il vostro, in quella situazione che poteva mettere in pericolo anche le vostre vite, non avete esitato un secondo. Oggi siamo qui tutti insieme, istituzioni, forze dell’ordine e la comunità intera per dirvi grazie di cuore”.