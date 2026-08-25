Cinque Ministri nella giornata del Meeting. Gli incontri su Icaro TV
Una penultima giornata ricca di politica quella in programma oggi, martedì 25 agosto, al Meeting. Di seguito gli incontri proposti da Icaro TV:
Ore 13:00
L’Italia delle imprese: radici e visione internazionale
In collaborazione con Compagnia delle Opere
Michele De Pascale, presidente Regione Emilia-Romagna; Giorgia Favaro, amministratore delegato McDonald’s Italia; Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia; Pasquale Frega, presidente e amministratore delegato Philip Morris Italia; Roberto Sancinelli, presidente Montello S.p.a.; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. Modera Emmanuele Forlani, direttore generale Compagnia delle Opere
Ci sono imprese che hanno le proprie radici in un territorio specifico e da lì guardano al mondo intero. Compagnia delle Opere mette a confronto istituzioni e imprenditori sul sistema produttivo italiano, capace di restare fedele alla propria storia mentre attraversa i mercati globali. Il Made in Italy cresce senza sradicarsi, dentro un paese che scommette sulle sue aziende.
Con il sostegno di Enel, Italian Exhibition Group, Montello, Amadori - The Italian Protein Company, Lancia, APT Regione Emilia-Romagna, Regione Lombardia, Rimini Airport
Ore 15:00
La speranza per l’Ucraina
Yaryna Grusha, professoressa di Lingua e Letteratura ucraina, Università degli Studi di Milano, autrice di L’Album blu (Ed. Bompiani); S.E. Mons. Pavlo Honcharuk, vescovo di Kharkiv-Zaporizhzhia dei Latini. Introduce Bernhard Scholz, presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli ETS
La guerra non distrugge solo le case: erode il linguaggio, spezza la memoria, svuota il futuro. Eppure dall’Ucraina continuano a giungere voci che resistono a questa erosione, voci di chi scrive, di chi prega, di chi resta. Due testimoni a confronto: una scrittrice che ha fatto della lingua ucraina uno strumento di identità e sopravvivenza, un vescovo che non ha lasciato la sua diocesi attraversata dalla linea del fronte. Insieme, una domanda: da dove nasce la speranza quando tutto sembra crollare?
Ore 17:00
Il Paese che si muove
Armando Brunini, CEO Sea Milan Airports; Maurizio Bufalini, direttore generale TELT; Geronimo La Russa, presidente ACI; Giovanni Liverani, presidente ANIA; Veronica Pamio, senior vice president External Affairs, Sustainability & Destination Management ADR; Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio dei Ministri, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Modera Emmanuele Forlani, vicepresidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli ETS
Le infrastrutture non sono solo opere: definiscono se un paese è in grado di muoversi, di connettere territori lontani, di reggere la competizione.
Con il sostegno di Lancia, Rimini Airport
Ore 22:30
Chi muove chi? Davvero siamo fatti per amare ed essere amati?
Franco Nembrini, insegnante, scrittore ed esperto di Dante; Fabio Rosini, docente di Comunicazione e Trasmissione della Fede, Pontificia Università della Santa Croce, parroco della Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, Roma. Introduce Marco Aluigi, vicedirettore Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli ETS
Che cosa ci spinge ad amare e che cosa, nell’essere amati, ci rivela chi siamo davvero? Nembrini e Rosini si interrogano sulla dinamica originaria dell’amore: è l’uomo che sceglie di amare, o è qualcosa di più grande che lo muove? Un dialogo tra esperienza e teologia, letteratura e vita vissuta, per scoprire se nel cuore dell’uomo esista un destino d’amore che precede ogni nostra decisione.
Con il sostegno di Tracce
ore 00:00
Il coraggio di educare. Ricostruire l’alleanza tra scuola e famiglia
In collaborazione con Associazione Culturale Il Rischio Educativo, Cdo Opere Educative, Diesse, Di.S.A.L.
Silvio Cattarina, fondatore e presidente Cooperativa sociale L’Imprevisto; Chiara Frigeni, responsabile IeFP In-presa; Elena Fruganti, docente di Diritto alla scuola secondaria di secondo grado e referente Commissione Educazione del network «Ditelo sui tetti»; Roberto Sanseverino, presidente Fondazione Città Nuova. Intervento conclusivo di Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito. Modera Massimiliano Tonarini, presidente Cdo Opere Educative
Il disagio giovanile, l’abbassarsi dell’età in cui emergono comportamenti devianti, la fragilità delle famiglie e la fatica del rapporto tra adulti e ragazzi sono temi che tornano con grande insistenza. La dispersione scolastica, pur in miglioramento negli ultimi anni, e la distanza che spesso permane tra mondo della scuola e del lavoro aggiunge disorientamento nelle giovani generazioni. Per comprendere situazioni di disagio e tornare a una piena valorizzazione dei talenti di ogni giovane occorrono presenze affidabili, luoghi in cui i ragazzi possano tornare e da cui possano ripartire, incontrando adulti autorevoli che li accompagnino nel loro percorso di crescita e maturazione personale. Comunità che sappiano accompagnarsi vicendevolmente in questo compito fondamentale, rinnovando un patto solido e condiviso, per il bene delle nuove generazioni.
Con il sostegno di CSL - Consorzio Scuole Lavoro