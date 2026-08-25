Cinque Ministri nella giornata del Meeting. Gli incontri su Icaro TV

Una penultima giornata ricca di politica quella in programma oggi, martedì 25 agosto, al Meeting. Di seguito gli incontri proposti da Icaro TV: Ore 13:00 L’Italia delle imprese: radici e visione internazionale In collaborazione con Compagnia delle Opere Michele De Pascale, presidente Regione Emilia-Romagna; Giorgia Favaro, amministratore delegato McDonald’s Italia; Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia; Pasquale Frega, presidente e amministratore delegato Philip Morris Italia; Roberto Sancinelli, presidente Montello S.p.a.; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. Modera Emmanuele Forlani, direttore generale Compagnia delle Opere Ci sono imprese che hanno le proprie radici in un territorio specifico e da lì guardano al mondo intero. Compagnia delle Opere mette a confronto istituzioni e imprenditori sul sistema produttivo italiano, capace di restare fedele alla propria storia mentre attraversa i mercati globali. Il Made in Italy cresce senza sradicarsi, dentro un paese che scommette sulle sue aziende.

Ore 15:00 La speranza per l’Ucraina Yaryna Grusha, professoressa di Lingua e Letteratura ucraina, Università degli Studi di Milano, autrice di L’Album blu (Ed. Bompiani); S.E. Mons. Pavlo Honcharuk, vescovo di Kharkiv-Zaporizhzhia dei Latini. Introduce Bernhard Scholz, presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli ETS La guerra non distrugge solo le case: erode il linguaggio, spezza la memoria, svuota il futuro. Eppure dall’Ucraina continuano a giungere voci che resistono a questa erosione, voci di chi scrive, di chi prega, di chi resta. Due testimoni a confronto: una scrittrice che ha fatto della lingua ucraina uno strumento di identità e sopravvivenza, un vescovo che non ha lasciato la sua diocesi attraversata dalla linea del fronte. Insieme, una domanda: da dove nasce la speranza quando tutto sembra crollare?

Ore 17:00 Il Paese che si muove Armando Brunini, CEO Sea Milan Airports; Maurizio Bufalini, direttore generale TELT; Geronimo La Russa, presidente ACI; Giovanni Liverani, presidente ANIA; Veronica Pamio, senior vice president External Affairs, Sustainability & Destination Management ADR; Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio dei Ministri, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Modera Emmanuele Forlani, vicepresidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli ETS Le infrastrutture non sono solo opere: definiscono se un paese è in grado di muoversi, di connettere territori lontani, di reggere la competizione.

Ore 22:30 Chi muove chi? Davvero siamo fatti per amare ed essere amati? Franco Nembrini, insegnante, scrittore ed esperto di Dante; Fabio Rosini, docente di Comunicazione e Trasmissione della Fede, Pontificia Università della Santa Croce, parroco della Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, Roma. Introduce Marco Aluigi, vicedirettore Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli ETS Che cosa ci spinge ad amare e che cosa, nell’essere amati, ci rivela chi siamo davvero? Nembrini e Rosini si interrogano sulla dinamica originaria dell’amore: è l’uomo che sceglie di amare, o è qualcosa di più grande che lo muove? Un dialogo tra esperienza e teologia, letteratura e vita vissuta, per scoprire se nel cuore dell’uomo esista un destino d’amore che precede ogni nostra decisione.