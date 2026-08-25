I Miami & The Groovers in Arena con un'anteprima del nuovo album

Mercoledì 26 agosto alle 21 sarà una serata speciale per il rock riminese con i Miami & The Groovers che saliranno sul palco dell’Arena Francesca da Rimini per una serata dal titolo “L’America del Rock”. L’appuntamento, con inizio alle ore 21 e ingresso gratuito, fa parte della rassegna SGR Live 2026. Il concerto avrà soprattutto un significato particolare perché rappresenterà una delle primissime occasioni per ascoltare dal vivo alcuni brani del nuovo album dei Miami & The Groovers, il nuovo capitolo discografico della band atteso a fine ottobre.

Il pubblico dell’Arena potrà infatti ascoltare in anticipo materiale inedito e scoprire dal vivo la nuova direzione musicale della band, prima dell’uscita ufficiale del disco.

Nati nel 2000 e guidati da Lorenzo Semprini, i Miami & The Groovers hanno costruito in oltre 25 anni di attività un percorso originale all’interno del rock italiano, sviluppando una propria identità musicale profondamente legata alla tradizione americana, al folk, al rock'n'roll, al blues e alle sonorità irish. Hanno pubblicato 5 album e fatto concerti in tutto il mondo, inoltre, a fine ottobre uscirà il sesto lavoro della band, di cui gli spettatori dell’Arena Francesca potranno assaggiarne un anticipo in anteprima.