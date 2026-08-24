Agguato nella notte a due 16enni: uno accoltellato, l'altro pestato a sangue

Notte di violenza iniziata a Bellaria e terminata a Torre Pedrera, dove due turisti milanesi di 16 anni sarebbero stati vittima di un brutale agguato. Questo almeno è quello che i ragazzi e i loro genitori hanno riferito ai poliziotti delle Volanti. Il bilancio è di un ragazzo accoltellato superficialmente all'addome e di un amico preso a calci e pugni con ecchimosi in varie parti del corpo. La lite, nata all'interno di un locale per banali motivi legati (pare) a delle ragazze, sembrava essersi conclusa lì. All'uscita, però, i due sedicenni si sono trovati accerchiati da un nutrito gruppo di giovani. Dopo una prima fuga sul lungomare, il gruppo li ha intercettati sulla via del ritorno in albergo, situato a Torre Pedrera: uno degli aggressori ha estratto un coltello colpendo il 16enne all'addome, mentre l'amico veniva selvaggiamente picchiato.

I due feriti sono riusciti a trascinarsi in hotel e a dare l'allarme al 118 e alla polizia. Il giovane accoltellato è stato trasportato al Bufalini di Cesena dove è stato medicato e dimesso con 7 giorni di prognosi, mentre l'amico è stato assistito al pronto soccorso di Rimini. Sull'accaduto indaga ora la questura di Rimini, che sta analizzando le telecamere di videosorveglianza all'interno del locale e quelle della zona per riscontrare le dichiarazioni delle vittime e ricostruire al tempo stesso i fatti nel dettaglio, cercando anche di dare un volto ai presunti aggressori.