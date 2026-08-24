Vaccinazioni pediatriche. Rimini resta ancora sotto le medie ma in recupero

Mentre il dibattito sulle vaccinazioni pediatriche si riaccende dopo gli ultimi episodi di cronaca, dai dati sulle coperture vaccinali 0–24 mesi nei distretti di Rimini e Riccione, aggiornata ai dati ReportER – Profili PLS (Pediatri libera scelta) emerge per Rimini una ripresa dopo un periodo di calo e un incremento che si consolida dall'introduzione della Legge Lorenzin.

Tra il 2016 e il 2018, con l’introduzione della legge sulle vaccinazioni pediatriche, Rimini e Riccione hanno registrato un incremento significativo delle coperture vaccinali: +10 punti percentuali per il vaccino MPR (Morbillo‑Parotite‑Rosolia) e +7 punti per l’esavalente (difterite, tetano, pertosse, poliomielite, Hib, epatite B). Il biennio 2019–2020, coincidente con la fase pandemica, non presenta dati disponibili. Nel 2021, dopo la chiusura degli hub vaccinali e un calo di fiducia della popolazione, si osserva una riduzione delle coperture. Dal 2022 in avanti si registra una ripresa costante, che conferma un percorso di crescita decennale e un progressivo avvicinamento alla media regionale.

la scheda coi dati 2016-25

Commenta l’assessore alla salute e protezione sociale del Comune di Rimini, Kristian Gianfreda: «Rimini ha compiuto un salto in avanti netto e misurabile, frutto di una combinazione virtuosa tra una normativa chiara – penso alla legge Lorenzin – e un lavoro quotidiano di sensibilizzazione culturale e sanitaria. Questi dieci anni ci hanno permesso di recuperare gradualmente un gap storico e di avvicinarci in modo sostanziale alla media regionale, partendo da una situazione che nel 2016 era tra le più critiche in Emilia‑Romagna. Tra il 2016 e il 2018 le coperture sono cresciute in modo significativo: +10 punti percentuali per il vaccino MPR (Morbillo‑Parotite‑Rosolia) e +7 punti per l’esavalente (difterite, tetano, pertosse, poliomielite, Hib, epatite B). Il periodo pandemico ha interrotto la serie storica e nel 2021 abbiamo registrato un calo legato alla chiusura degli hub e alla stanchezza sociale. Ma dal 2022 la curva è tornata a salire, segno che il lavoro fatto negli anni ha consolidato fiducia e consapevolezza. Oggi Rimini è molto più avanti rispetto a dove si trovava dieci anni fa, grazie ad un lavoro di squadra del territorio, con un ringraziamento particolare all’Ausl Romagna, dalla direzione agli operatori della Salute pubblica. I nuovi dati confermano la bontà del percorso intrapreso e la necessità di proseguire con determinazione, soprattutto in un momento in cui vicende dolorose come quella di questi giorni (la recente tragedia in Sicilia) ci ricordano quanto la protezione vaccinale sia un bene collettivo.»