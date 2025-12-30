  
Lavori strutturali

Riccione: manutenzione straordinaria per l'illuminazione pubblica e i semafori

In foto: Nuovo piano per l'illuminazione pubblica
Nuovo piano per l'illuminazione pubblica
di Redazione   
Mar 30 Dic 2025 09:56 ~ ultimo agg. 10:17
L’Amministrazione comunale di Riccione procede con l'avvio di un piano organico di manutenzione straordinaria. Il programma dei lavori prevede una serie di azioni mirate alla stabilità strutturale e alla sicurezza stradale. Tra le operazioni principali, si procederà alla messa a piombo dei sostegni dell’illuminazione inclinati per ristabilire la corretta verticale e la tenuta statica, intervenendo se necessario anche sui plinti e sulla pavimentazione. Grande attenzione sarà dedicata al ripristino delle linee di alimentazione attraverso la ricerca dei guasti e il rifacimento dei cablaggi, estendendo l’intervento anche alla sostituzione dei corpi illuminanti dove richiesto. Parallelamente, il piano affronta il degrado dei materiali in zone specifiche: verranno sostituiti integralmente i pali in cemento ammalorati in viale Buozzi e viale Ruffini, mentre in viale Presanella i sostegni ossidati lasceranno il posto a nuovi pali metallici zincati. L’Amministrazione interverrà inoltre per ripristinare i pali abbattuti in incidenti stradali nei casi in cui non sia stato possibile identificare i responsabili. Oltre alla stabilità dei sostegni, il progetto include la manutenzione straordinaria delle lanterne semaforiche danneggiate, con il rinnovo degli apparati ottici e delle strutture di supporto, e la messa in quota dei chiusini dei pozzetti di ispezione non allineati al piano viabile, eliminando potenziali pericoli per pedoni e veicoli. “Questi interventi rappresentano un’azione puntuale fondamentale per prevenire situazioni di pericolo e mantenere in piena efficienza il patrimonio infrastrutturale della nostra città”, dichiarano congiuntamente la sindaca Daniela Angelini e l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola. “Garantire la sicurezza stradale per veicoli e pedoni è una nostra priorità e questo piano ci permette non solo di ripristinare la funzionalità degli impianti danneggiati o deteriorati, ma anche di ridurre sensibilmente i costi di manutenzione futuri attraverso un monitoraggio attento e interventi di qualità. Continuiamo a investire per una Riccione più sicura, curata e moderna”.

