Lutto a Rimini. Morto Giorgio Giovagnoli, ex presidente del consiglio comunale

E' morto Giorgio Giovagnoli, per anni dirigente del comune di Rimini e poi dal 2006 al 2011 presidente del consiglio comunale, durante il secondo mandato del sindaco Ravaioli. Era nato a Coriano nel 1942. Oltre agli incarichi pubblici, Giovagnoli ha svolto anche attività nell’ambito dell’ANPI, e scritto saggi di carattere storico e politico.

A ricordarlo con commozione è il sindaco Jamil Sadegholvaad. "Ho appena saputo della sua scomparsa: un dolore personale e una grande perdita per la città - scrive -. Giorgio è stato per anni dirigente del Comune di Rimini e quindi, dal 2006 al 2011, presidente del Consiglio Comunale.