Il cordoglio del sindaco
Lutto a Rimini. Morto Giorgio Giovagnoli, ex presidente del consiglio comunale
In foto: Giorgio Giovagnoli
di Redazione
2 min
Lun 29 Dic 2025 18:54 ~ ultimo agg. 19:04
E' morto Giorgio Giovagnoli, per anni dirigente del comune di Rimini e poi dal 2006 al 2011 presidente del consiglio comunale, durante il secondo mandato del sindaco Ravaioli. Era nato a Coriano nel 1942. Oltre agli incarichi pubblici, Giovagnoli ha svolto anche attività nell’ambito dell’ANPI, e scritto saggi di carattere storico e politico.
A ricordarlo con commozione è il sindaco Jamil Sadegholvaad. "Ho appena saputo della sua scomparsa: un dolore personale e una grande perdita per la città - scrive -. Giorgio è stato per anni dirigente del Comune di Rimini e quindi, dal 2006 al 2011, presidente del Consiglio Comunale.
Ha sempre mantenuto una fortissima coerenza e fedeltà alla sua idea di impegno politico e civile: aiutare gli altri, che abitassero a pochi metri dalla sua casa oppure in quei Paesi in difficoltà, lontanissimi migliaia di chilometri da Rimini.
Una di quelle persone che sono fondamentali per la crescita e la coesione di una comunità, più di quanto indichi un ruolo o una iniziativa.
Ho provato a chiamarti a Natale, purtroppo ho capito che era troppo tardi. Grazie per quello che sei stato per tutti noi e per la tua amata Rimini. Ciao Giorgio.
Un abbraccio infinito alla tua splendida famiglia"
