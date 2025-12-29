Capodanno, Rimini punta al pienone per i 500 hotel aperti

Non solo il conto alla rovescia per il cartellone di eventi ma anche per il "pienone" negli hotel. Il Capodanno dovrebbe infatti portare a Rimini l'atteso sold out. “La percentuale di riempimento sta viaggiando in queste ore verso l’85% – dice Marina Lappi di Visit Rimini -, il dato interessante è che il 15% di media è costituito da stranieri che scelgono Rimini anche come meta invernale delle feste. Puntiamo ad arrivare verso il sold out nelle prossime ore per i circa 500 hotel aperti a Rimini”.

Un risultato trainato dal format del “Capodanno più lungo”, che propone un programma articolato su più giornate con due concerti di anteprima in piazza Malatesta, a ingresso gratuito, quello di Edoardo Bennato il 29 dicembre e il live di Francesca Michielin il 30 dicembre e dalla pista da ballo diffusa in 10 piazze la notte del 31 dicembre. Per la prima volta poi l’incendio al castello illuminerà a Capodanno il centro storico sia con effetti di luci che con fuochi d’artificio capaci di raggiungere 20 metri sia in altezza che in larghezza: dodici minuti di spettacolo ‘piromusicale’ che si ripeteranno alle ore 00,30 e alle 02.00 (i rumori dello spettacolo saranno depotenziati e, come previsto dalle disposizioni di legge, non supereranno i 120 decibel). Sempre a Capodanno debutterà la versione invernale della Liscio Street Parade in piazzale Kennedy diventa la capitale del folklore romagnolo con Roberta Cappelletti, la super orchestra dei Santa Balera con gli Alluvionati del Liscio e le coppie di ballo delle Sirene Danzanti, i dj di disco liscio e caraibico con Mirco Ermeti e il ritmo della Gen Z del liscio coi Big Storici del Liscio, restituendo allegria e sempre nuovi stimoli alla tradizione. Nella notte più attesa, Rimini sceglie poi di celebrare le proprie radici anche in centro storico, proiettandole sulla pista da ballo. Durante i festeggiamenti del Capodanno riminese, verrà presentato in anteprima ufficiale il video di "Ritorna a Rimini", lo storico brano firmato da Secondo e Raoul Casadei, oggi rinato in una veste contemporanea grazie al remix firmato da Paolo Nhe DJ. In anteprima assoluta il video del remix di "Ritorna a Rimini", l’omaggio di Paolo Nhe DJ al mito di Secondo e Raoul Casadei, campeggerà nei ledwall del centro storico trasformando un inno all'accoglienza romagnola in una traccia capace di far ballare le nuove generazioni. In Piazza Cavour, RDS, radio ufficiale del Capodanno di Rimini, accompagnerà il countdown verso il 2026 con Roberta Lanfranchi e il Discoradio Party con i talent Matteo Epis, Valentina Guidi, Edo Munari insieme a dj storici della scena riminese e nazionale come Gianni Morri, Max Padovani e Paolo Nhe eal violinista Mark Lanzetta. E ancora una line up con più di 30 deejay, 10 feste dal mare al centro storico e 5 musei con le porte spalancate per accogliere i curiosi e gli appassionati d’arte.