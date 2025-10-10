Riccione, la ruota panoramica illuminerà il Natale fino al 2027

La ruota panoramica sul mare di Riccione illuminerà per i prossimi due anni il Natale in città. È stata ufficialmente assegnata alla società Theweel Srl, la stessa che la gestiva in precedenza e la stessa società che gestisce la ruota di Rimini, la concessione di parte dell’area demaniale di piazzale Roma per l’installazione e la gestione dell’attrazione, nell’ambito del progetto “Natale – Capodanno 2025-2026 e 2026-2027”. L’assegnazione è stata aggiudicata in seguito alla procedura a evidenza pubblica indetta il 3 settembre scorso.

Alta 55 metri, e confermata anche a Rimini sempre fino al 2027, è composta da 28 cabine da cui ammirare il panorama sia sulla città che sulla Riviera adriatica. In base alla gara pubblica la ruota potrà restare allestita e operativa ogni anno fino al 30 marzo e comunque per un massimo di 180 giorni comprensivi di montaggio e smontaggio.