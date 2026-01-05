  
Indietro
menu
menu

CAMBIO DI PROGRAMMA

Riccione, la Festa della Befana nella tensostruttura della chiesa di San Martino

In foto: Festa Befana 2025
Festa Befana 2025
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Lun 5 Gen 2026 12:16 ~ ultimo agg. 13:21
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

La tradizionale festa della Befana a Riccione Paese, in programma martedì 6 gennaio, è confermata e si svolgerà interamente al coperto, per garantire a tutti una giornata di festa in sicurezza e serenità. A causa delle previsioni meteo avverse, tutte le attività saranno ospitate nella tensostruttura adiacente la chiesa nuova di San Martino, in viale Minghetti 11. Non si terranno i mercatini, ma resta invariato il cuore della festa, dedicato ai più piccoli, tra animazione e momenti di allegria.

A partire dalle ore 15, all’interno della tensostruttura, prenderà il via la distribuzione delle tradizionali calze della Befana, offerte dal Comune di Riccione in collaborazione con Conad e consegnate ai bambini dai volontari della Croce Rossa Italiana. Confermata anche l’animazione del pomeriggio con lo show di Mc Hip Hop Contest: dalle 15 alle 17, la musica e l’energia di Maurino Dj e Safari Dj accompagneranno bambini e famiglie.

Altre notizie
Mc Hip Hop 2026
A Riccione

Tornei della Befana e Mc Hip Hop Contest: inizia un gennaio spettacolare
di Icaro Sport
FOTO
Festa Befana 2025
Calze, feste e camminate

Befana e maltempo. Cambio di programma per diversi eventi nel riminese
di Redazione
il gioco danneggiato
al vaglio le telecamere

Petardi contro parco pubblico. Il Comune di San Giovanni: responsabili paghino
di Redazione
@Carabinieri
arrestato

Entra in un locale in pieno centro a Riccione e aggredisce il barista
di Redazione
nuovo sistema

Attacchi informatici. Il comune di Rimini rafforza il sistema di cybersecurity
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO