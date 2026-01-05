Riccione, la Festa della Befana nella tensostruttura della chiesa di San Martino

La tradizionale festa della Befana a Riccione Paese, in programma martedì 6 gennaio, è confermata e si svolgerà interamente al coperto, per garantire a tutti una giornata di festa in sicurezza e serenità. A causa delle previsioni meteo avverse, tutte le attività saranno ospitate nella tensostruttura adiacente la chiesa nuova di San Martino, in viale Minghetti 11. Non si terranno i mercatini, ma resta invariato il cuore della festa, dedicato ai più piccoli, tra animazione e momenti di allegria.

A partire dalle ore 15, all’interno della tensostruttura, prenderà il via la distribuzione delle tradizionali calze della Befana, offerte dal Comune di Riccione in collaborazione con Conad e consegnate ai bambini dai volontari della Croce Rossa Italiana. Confermata anche l’animazione del pomeriggio con lo show di Mc Hip Hop Contest: dalle 15 alle 17, la musica e l’energia di Maurino Dj e Safari Dj accompagneranno bambini e famiglie.