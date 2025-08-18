Riccione, in zona Alba contrasto alla guida in stato di ebbrezza

Controlli serrati della polizia locale di Riccione nel lungo weekend di ferragosto, da giovedì 14 a domenica 17. In particolare, gli agenti hanno mantenuto un’alta presenza tra il centralissimo piazzale Roma, viale Ceccarini, le aree del centro e la zona Alba. Questo presidio, sia statico che dinamico, ha permesso di prevenire efficacemente il verificarsi di atti di illegalità diffusa e di potenziale pericolo per la cittadinanza.

Successivamente, durante le notti, il focus operativo si è spostato sulla sicurezza stradale, nel corso di un weekend – quello di Ferragosto – ad alta concentrazione di presenze turistiche. Gli agenti hanno eseguito numerosi posti di controllo dislocati in zone strategiche, soprattutto in prossimità delle discoteche e dei centri di maggiore aggregazione per contrastare il pericolo della guida in stato di ebbrezza. Sono 32 in totale le persone sanzionate (e conseguente ritiro della patente) per guida in stato di ebbrezza.

Tra i casi più significativi, gli agenti hanno fermato un uomo che, pur non avendo mai conseguito la patente, era già stato colto e sanzionato in precedenza per guida in stato di ebbrezza. In questo caso, l’obbligo di un tasso alcolico pari a zero sarebbe scattato nel momento in cui avesse superato l’esame di abilitazione alla guida. Un altro automobilista è stato sorpreso con una patente falsa ed era anch'egli sotto l'effetto dell'alcol. Un ulteriore caso ha riguardato un conducente che guidava in stato di ebbrezza un veicolo sottoposto a fermo.