  
Indietro
menu
menu

SI PIAZZA AL 24° POSTO

Ferragosto, Rimini nella top 50 delle mete scelte dagli italiani

In foto: la spiaggia di Rimini
la spiaggia di Rimini
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Lun 18 Ago 2025 12:09 ~ ultimo agg. 19 Ago 02:03
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Al primo posto della classifica delle 50 migliori destinazioni scelte dagli italiani per le vacanze di ferragosto, riportate nella classifica stilata da Holidu.it, portale di affitto di case vacanze e appartamenti, che ha analizzato i prezzi medi e le località nel lungo weekend di metà agosto, si piazza San Vito Lo Capo, in Sicilia, con un prezzo medio di 208 euro a notte.

Segue San Teodoro, in Sardegna, che con 275 euro si conferma tra le mete preferite dagli italiani. Sul terzo gradino del podio troviamo Marina di Ragusa, ancora una volta in Sicilia, con un prezzo medio di 138 euro. Alcune regioni italiane sono rappresentate da una sola meta nella Top 50, ma riescono comunque a guadagnarsi l’attenzione dei viaggiatori.

È il caso anche di Rimini che si piazza al 24° posto, dietro a Marzamemi (21°), Lignano Sabbiadoro (22° posto) e Alghero (23° posto), con una spesa media di 181 euro. Un dato che salta all’occhio nell’edizione 2025 della classifica Holidu è che tutte le 50 destinazioni più cercate sono italiane, a differenza dello scorso anno, quando figuravano almeno sei località estere.

A questo link la classifica completa: https://www.holidu.it/casa-vacanze/europa#ferragosto

Altre notizie
il bando scade il 25 agosto
FOTOGRAFIA

Ultimi giorni per partecipare alla 24^ edizione del Premio Marco Pesaresi
di Redazione
spiaggia libera tutti rimini
spazio inclusivo

Spiaggia Libera Tutti, superati i mille ingressi nei primi due mesi
di Redazione
presentazione 100 anni di don oreste
5 - 7 settembre

Tre giorni per celebrare la nascita di don Oreste Benzi
di Redazione
il Tecnopolo di Rimini
gara d'appalto entro fine anno

La Giunta approva il progetto esecutivo per l'ampliamento del Tecnopolo
di Redazione
Area Parco Spina
INVESTIMENTO DI 30 MILA EURO

Parco Spina a Santarcangelo, pronta l’area attrezzata per lo sport all’aperto
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO