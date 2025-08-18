Ferragosto, Rimini nella top 50 delle mete scelte dagli italiani

Al primo posto della classifica delle 50 migliori destinazioni scelte dagli italiani per le vacanze di ferragosto, riportate nella classifica stilata da Holidu.it, portale di affitto di case vacanze e appartamenti, che ha analizzato i prezzi medi e le località nel lungo weekend di metà agosto, si piazza San Vito Lo Capo, in Sicilia, con un prezzo medio di 208 euro a notte.

Segue San Teodoro, in Sardegna, che con 275 euro si conferma tra le mete preferite dagli italiani. Sul terzo gradino del podio troviamo Marina di Ragusa, ancora una volta in Sicilia, con un prezzo medio di 138 euro. Alcune regioni italiane sono rappresentate da una sola meta nella Top 50, ma riescono comunque a guadagnarsi l’attenzione dei viaggiatori.

È il caso anche di Rimini che si piazza al 24° posto, dietro a Marzamemi (21°), Lignano Sabbiadoro (22° posto) e Alghero (23° posto), con una spesa media di 181 euro. Un dato che salta all’occhio nell’edizione 2025 della classifica Holidu è che tutte le 50 destinazioni più cercate sono italiane, a differenza dello scorso anno, quando figuravano almeno sei località estere.

A questo link la classifica completa: https://www.holidu.it/casa-vacanze/europa#ferragosto