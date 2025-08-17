era con un gruppo di Rimini
Sub disperso al largo di Ravenna. Ricerche sospese
In foto: la motovedetta della Guardia Costiera
di Redazione
1 min
Dom 17 Ago 2025 16:39 ~ ultimo agg. 18 Ago 13:38
Sono state sospese le ricerche per ritrovare Ugo Coppola, il subacqueo 54enne disperso al largo del Ravennate dalla tarda mattinata del 13 agosto. Lo riporta l'Ansa. Il sommozzatore, originario di Pescara, si era immerso con un gruppo di diving di Rimini nell'area della piattaforma del Paguro e non è più tornato in superficie. Il corpo, nonostante il coinvolgimento di diverse squadre, con sommozzatori, barche e elicotteri, dopo cinque giorni di ricerche non è stato trovato. Si continuerà a scandagliare l'area nel corso della ordinaria attività navale operativa della Guardia Costiera.
