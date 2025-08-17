  
Indietro
menu
menu

era con un gruppo di Rimini

Sub disperso al largo di Ravenna. Ricerche sospese

In foto: la motovedetta della Guardia Costiera
la motovedetta della Guardia Costiera
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Dom 17 Ago 2025 16:39 ~ ultimo agg. 18 Ago 13:38
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Sono state sospese le ricerche per ritrovare Ugo Coppola, il subacqueo 54enne disperso al largo del Ravennate dalla tarda mattinata del 13 agosto. Lo riporta l'Ansa. Il sommozzatore, originario di Pescara, si era immerso con un gruppo di diving di Rimini nell'area della piattaforma del Paguro e non è più tornato in superficie. Il corpo, nonostante il coinvolgimento di diverse squadre, con sommozzatori, barche e elicotteri, dopo cinque giorni di ricerche non è stato trovato. Si continuerà a scandagliare l'area nel corso della ordinaria attività navale operativa della Guardia Costiera.

Altre notizie
il bando scade il 25 agosto
FOTOGRAFIA

Ultimi giorni per partecipare alla 24^ edizione del Premio Marco Pesaresi
di Redazione
spiaggia libera tutti rimini
spazio inclusivo

Spiaggia Libera Tutti, superati i mille ingressi nei primi due mesi
di Redazione
(Foto dell'edizione 2024: Stefano Ballandi e Lucia Trentini)
188 ciclisti Juniores in gara

Cresce il GP Caffè Borbone: sabato 23 agosto tra Faenza e Brisighella
di Icaro Sport
FOTO
presentazione 100 anni di don oreste
5 - 7 settembre

Tre giorni per celebrare la nascita di don Oreste Benzi
di Redazione
il Tecnopolo di Rimini
gara d'appalto entro fine anno

La Giunta approva il progetto esecutivo per l'ampliamento del Tecnopolo
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO