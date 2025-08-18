Report regionale sugli incidenti stradali, cala il numero delle vittime

L’ufficio statistica della Regione Emilia-Romagna ha pubblicato il suo tradizionale report sugli incidenti stradali, relativo al 2024. L’analisi, che parte dal 2019, viene estesa dunque a un arco quinquennale sufficiente per imbastire- al netto della parentesi pandemia con i lockdown ad intermittenza del 2020 e del 2021- una valutazione più corretta rispetto al problema.

A livello regionale il numero dei sinistri stradali è praticamente lo stesso tra il 2019 e il 2024: rispettivamente 16.767 contro 16.758. Cala il numero dei morti, 352 contro i 273 dello scorso anno, e dei feriti, circa 22.400 contro 21.632 del 2024. Più accentuato, ed è un dato essenziale, il calo delle vittime. Di fatto si riducono di un terzo in provincia (da 24 a 16) e di quasi due terzi a Rimini (da 13 a 4).

