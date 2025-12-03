"Riccione in treno": Federalberghi, Trenitalia e il Comune insieme per le feste

Dalle principali città italiane dritti nel cuore delle feste della Perla Verde grazie ai collegamenti Trenitalia. Anche quest’anno, per Natale e Capodanno, torna l’iniziativa “Riccione in treno”, la campagna firmata Federalberghi Riccione insieme a Trenitalia, società del Gruppo FS, e al Comune di Riccione. Chi sceglie di raggiungere Riccione a bordo di Frecciarossa, Intercity o dei treni Trenitalia Tper potrà approfittare di una super promo: rimborso del biglietto del treno e l’esenzione della tassa di soggiorno negli hotel che partecipano all’iniziativa. L’iniziativa “Riccione in treno” è riservata ai viaggiatori che pernotteranno in uno degli hotel aderenti alla promozione per almeno tre notti, un’occasione per godersi le feste a Riccione in maniera sostenibile e conveniente tra eventi dal vivo, concerti e spettacoli.

Per soddisfare la domanda turistica, in vista delle imminenti festività, Trenitalia ha messo a disposizione fino a 10 collegamenti Frecciarossa che consentiranno di raggiungere Riccione dalle principali città italiane: Torino, Milano, Pescara, Bari, Lecce. Ai 4 collegamenti giornalieri previsti tutto l’anno tra Lecce, Bari, Pescara e Milano e viceversa, si aggiungono 4 collegamenti periodici dal 19 dicembre al 7 gennaio: Torino-Lecce e Milano-Bari e viceversa. Ulteriori due collegamenti periodici saranno operativi il 19 e 20 dicembre e dal 4 al 6 gennaio e collegheranno Milano a Pescara e ritorno. Per quanto riguarda gli Intercity, saranno disponibili 12 collegamenti giornalieri da Milano, Bolzano, Bologna, Pescara, Lecce e Bari ai quali si aggiungono 2 collegamenti nel weekend (il sabato da Milano e la domenica da Lecce). Inoltre sono sempre garantiti tutti i collegamenti regionali (Trenitalia Tper) che quotidianamente collegano Riccione.

Claudio Montanari, presidente di Federalberghi Riccione “Anche per queste Festività Riccione conferma la capacità dell’accoglienza romagnola di offrire una calda ospitalità, attenta e di qualità. Grazie al treno, il viaggio diventa comodo e sostenibile, mentre il contributo degli albergatori riccionesi lo rende ancora più accessibile per tutti gli ospiti. Riccione si afferma ancora una volta come la destinazione in cui sostenibilità, ospitalità e convenienza si uniscono in un’offerta davvero unica”.

Alessandro Tullio, amministratore delegato Trenitalia Tper: “Dopo un’estate che ha visto la Perla Verde tra le destinazioni preferite di chi ha scelto il treno regionale per raggiungere il mare della Romagna, anche nei mesi invernali continuerà a viaggiare il Treno di Riccione, regionale a doppio piano personalizzato con la visual identity della campagna Viva Riccione. L’iniziativa Riccione in Treno sarà promossa attraverso i monitor di bordo di tutti i treni regionali di Trenitalia Tper”.

Per scoprire tutti i vantaggi e richiedere l’offerta è a disposizione il sito www.riccioneintreno.it