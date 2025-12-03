Alloggiava ricercati e persone con droga. Sospesa licenza ad hotel di Rimini Sud

Luogo pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica. E' la motivazione che ha portato La Polizia di Stato di Rimini ad apporre i sigilli e sospendere per trenta giorni la licenza di un hotel di Bellariva. Da tempo gli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura tenevano d'occhio la struttura alberghiera, dove erano avvenuti diversi episodio che avevano richiesto l'intervento di Questura e Carabinieri. L'ultima, in ordine di tempo, il 13 novembre, quando la Squadra Mobile aveva arrestato all'interno dell’hotel un cittadino italiano ricercato perché su di lui pendeva un ordine di esecuzione di pena detentiva da parte del Tribunale di Nola. Ad ottobre, gli agenti delle Volanti, avevano arrestato un cittadino albanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, a settembre i Carabinieri, avevano fatto la stessa cosa con un cittadino di nazionalità tunisina sempre per detenzione di cocaina ed hashish. Diverse anche le irregolarità commesse dai gestori dell’hotel per la mancata ed erronea comunicazione delle generalità di numerosi clienti alloggiati, alcuni dei quali non in regola con i documenti o con precedenti e portati in questura per gli accertamenti. Una serie di episodi ripetuti per cui il Questore ha disposto la sospensione per il prossimo mese.