DAL 6 AL 20 DICEMBRE

Una mostra a Rimini con i disegni fatti dai bambini della Striscia di Gaza

In foto: la locandina
la locandina
di Redazione   
Mer 3 Dic 2025 13:59 ~ ultimo agg. 14:01
Torna a Rimini la mostra dei disegni fatti dai bambini della Striscia di Gaza, dal titolo "He Art of Gaza: arte dei bambini dal genocidio". La mostra sarà visitabile dal 6 dicembre al 20 dicembre presso il Centro Sociale Grotta Rossa (Via della Lontra 40, Rimini). L'inaugurazione si terrà sabato 6 dicembre dalle 17:30 con la presenza di Michela Monte: giornalista imbarcata sulla Global Sumud Flotilla, Yousef Hamdouna, cittadino di Gaza e operatore umanitario della ONG EducAid, Marco Rossi, CSA Grotta Rossa e Ivan Lisanti: Città Visibili Bologna e membro Coordinamento Palestina Bologna, BDS Bologna
FOTO
