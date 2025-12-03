Su Icaro TV
Criticità e prospettive di un turismo che cambia. Se ne parla a Fuori dall'Aula
di Redazione
1 min
Mer 3 Dic 2025 14:05 ~ ultimo agg. 15:54
Al di là dei numeri, che confermano una sostanziale tenuta, quali sono le criticità più serie del turismo riminese e romagnolo? E, soprattutto, quali le prospettive per un settore che sta cambiando molto velocemente e dove la competizione è sempre più serrata?
Se ne parlerà in diretta alle 18 e in replica alle 21 nella trasmissione di Icaro Tv "Fuori dall'Aula". Ospiti il presidente di Federalberghi Emilia Romagna Alessandro Giorgetti, Mauro Santinato di Teamwork e l'albergatore Corrado Della Vista presidente di Conflavoro Rimini.
Saranno proposte le interviste al sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, a Lucio Bonini di "Alberghi.it" e al direttore dell'Apt Emilia Romagna Emanuele Burioni.
