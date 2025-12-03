  
via libera in commissione

Telefonia mobile. Nuovo piano comunale tra nuove e potenziali installazioni

di Redazione   
Mer 3 Dic 2025 13:37 ~ ultimo agg. 13:41
Via libera dalla commissione comunale al piano comunale delle installazioni degli impianti per la telefonia mobile, che traccia la programmazione per il prossimo anno. Il documento contiene le richieste da parte dei gestori degli impianti di telefonia mobile di 6 nuove infrastrutture, un intervento di co-siting, 8 localizzazioni puntuali e 94 aree potenziali per future installazioni. Nel 2025 erano state autorizzate otto nuove stazioni radio base su 118 proposte presentate, mentre lo Sportello Telefonia ha gestito oltre cento procedure amministrative. Al contempo i monitoraggi ambientali condotti in scuole e abitazioni hanno evidenziato il pieno rispetto dei limiti normativi. 

