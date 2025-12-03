Dragaggio di porti e canali in provincia di Rimini: stanziato oltre un milione

Rimozione dei fanghi e dragaggi di porti e canali per permettere una navigazione efficace e sicura: per il triennio 2025-2027 la Regione stanzia oltre 2 milioni di euro per gli interventi di dragaggio nei canali e nei fiumi dell’Emilia-Romagna. La commissione Territorio e Ambiente presieduta da Paolo Burani ha dato parere favorevole al programma di finanziamento degli interventi di dragaggio 2025-2027 in tutto il territorio regionale. Per quanto riguarda la provincia di Rimini, sono previsti interventi pari a 1.030.000 milioni di euro così ripartiti: 250mila euro a Cattolica per realizzare opere di dragaggio nel porto, sia nel tratto del porto canale, sia nella darsena peschereccia; a Rimini 300mila euro per attività di dragaggio fino a 5 metri di profondità in modo da rimuovere i fanghi e i detriti che stanno rendendo difficile la navigazione; 220mila euro invece la somma destinata a Bellaria Igea-Marina per dragaggio dei fondali per rimuovere i detriti; Infine, Riccione: 260mila euro per pulizia dell’accesso al porto canale.