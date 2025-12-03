  
Indietro
menu
menu

TRIENNIO 2025-2027

Dragaggio di porti e canali in provincia di Rimini: stanziato oltre un milione

di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Mer 3 Dic 2025 13:51 ~ ultimo agg. 13:58
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Rimozione dei fanghi e dragaggi di porti e canali per permettere una navigazione efficace e sicura: per il triennio 2025-2027 la Regione stanzia oltre 2 milioni di euro per gli interventi di dragaggio nei canali e nei fiumi dell’Emilia-Romagna. La commissione Territorio e Ambiente presieduta da Paolo Burani ha dato parere favorevole al programma di finanziamento degli interventi di dragaggio 2025-2027 in tutto il territorio regionale. Per quanto riguarda la provincia di Rimini, sono previsti interventi pari a 1.030.000 milioni di euro così ripartiti: 250mila euro a Cattolica per realizzare opere di dragaggio nel porto, sia nel tratto del porto canale, sia nella darsena peschereccia; a Rimini 300mila euro per attività di dragaggio fino a 5 metri di profondità in modo da rimuovere i fanghi e i detriti che stanno rendendo difficile la navigazione;  220mila euro invece la somma destinata a Bellaria Igea-Marina per dragaggio dei fondali per rimuovere i detriti; Infine, Riccione: 260mila euro per pulizia dell’accesso al porto canale.

 

Altre notizie
repertorio
via libera in commissione

Telefonia mobile. Nuovo piano comunale tra nuove e potenziali installazioni
di Redazione
La Polizia appone i sigilli alla struttura ricettiva
per trenta giorni

Alloggiava ricercati e persone con droga. Sospesa licenza ad hotel di Rimini Sud
di Redazione
il mercato coperto di Rimini
venerdì 5 dicembre

Mercato coperto, inaugurano nuovi punti vendita
di Redazione
Un momento del
Lions Club Rimini Host

Lunedì 8 dicembre l'8a edizione del "Concerto di Natale per la Città di Rimini"
di Redazione
FOTO
Partnership tra Scm Group e Tecnest
Sinergie aziendali

Partnership tra Scm Group e Tecnest: verso la frontiera del digitale
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO