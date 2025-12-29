  
querelle a distanza

Parma su rischio idrogeologico. Da Colombo critiche ingiustificate alla Regione

In foto: Alice Parma
Alice Parma
di Redazione   
Lun 29 Dic 2025 14:47
Alice Parma, vice capogruppo del PD in Consiglio Regionale risponde all'intervento della deputata di Fratelli d'Italia Beatriz Colombo che si era espressa in modo critico nei confronti della Regione per la gestione del rischio idrogeologico (vedi notizia).  “Le dichiarazioni della deputata Colombo - scrive Parma - fanno acqua da tutte le parti e appaiono più come propaganda che come analisi seria dei fatti. Tralasciando che abbiamo atteso la nomina di un Commissario per l’alluvione e risorse dal Governo per più tempo dell’accettabile, ricordo che la Regione Emilia-Romagna continua come sempre a lavorare con atti concreti e verificabili. Un esempio? Il bilancio appena approvato rende strutturale il raddoppio delle risorse per il contrasto al dissesto idrogeologico e la manutenzione di fiumi, versanti e costa, con 25 milioni di euro in più ogni anno per il triennio 2026–2028. A questo si aggiunge l’istituzione di un fondo da 10 milioni di euro per avviare già dal 2026 la progettazione delle opere del Programma straordinario per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico. La sicurezza del territorio richiede programmazione, investimenti e responsabilità, non slogan né rimpalli politici”. 

