Riccione, guerra al degrado nel quartiere Alba: numerosi i controlli

La Polizia locale di Riccione ha eseguito, nelle serate di venerdì e sabato, il monitoraggio del quartiere Alba, a seguito di numerose segnalazioni da parte di residenti ed esercenti. Già da alcune settimane infatti erano stati avviati controlli in borghese, che hanno consentito di raccogliere elementi utili per predisporre un’attività mirata nelle serate appena trascorse, proseguita fino alle prime ore della mattina di lunedì. Nel corso dell’operazione sono state identificate e controllate complessivamente 30 persone. Una particolare attenzione è stata riservata agli esercizi commerciali della zona, in merito alla vendita di alcolici e superalcolici. In alcuni casi, già durante le prime attività in abiti civili, erano emerse criticità nelle modalità di vendita, e i successivi accertamenti hanno portato a sanzionare quattro esercenti. Tra questi, alcuni minimarket sono stati sorpresi mentre vendevano bevande alcoliche a ragazzi minorenni. In un caso, in particolare, un negoziante preparava cocktail superalcolici all’interno del proprio negozio e li somministrava, senza avere titolo per la mescita, a giovani minorenni travasando la vodka in bottigliette d’acqua minerale per aggirare i controlli. Le sanzioni elevate ammontano complessivamente a oltre 6.000 euro e gli esercenti coinvolti saranno segnalati alla Prefettura per i provvedimenti di competenza.

Un agente della Polizia locale in borghese ha inoltre notato un uomo che, nascosto tra le auto parcheggiate nei pressi di un bar, stava compiendo atti osceni in luogo pubblico. L’intervento immediato ha permesso di identificarlo e deferirlo all’Autorità Giudiziaria; l’uomo era già gravato da precedenti specifici. L’attività ha riguardato anche la presenza notturna nei giardini della zona Alba e nel parcheggio sotterraneo. Sono stati effettuati accertamenti e sanzioni nei confronti di sei persone trovate a dormire in quegli spazi, che sono state allontanate. Tre persone sono state identificate, sanzionate e invitate a lasciare la zona per comportamenti di accattonaggio molesto, segnalati per la loro insistenza e per aver arrecato disturbo ai passanti e agli ospiti della città. Al termine delle serate, con la chiusura dei locali, altre quattro persone sono state sanzionate per ubriachezza molesta.