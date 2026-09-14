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Annunciata interrogazione

Treni regionali sovraffollati e gente in piedi. Tassinari (FI): forte disagio

In foto: i regionali di Trenitalia Tper
i regionali di Trenitalia Tper
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Redazione
   
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Treni regionali sovraffollati in Emilia-Romagna, con "passeggeri costretti a viaggiare in piedi" e condizioni "particolarmente difficili" per anziani, persone con disabilità o difficoltà motorie. La nuova denuncia arriva da Rosaria Tassinari, deputata e vicecoordinatrice regionale di Forza Italia, che annuncia la presentazione di un'interrogazione al Ministero dei Trasporti. "Le immagini che ci arrivano dai Treni regionali sono eloquenti e descrivono una situazione che non può essere considerata normale- riporta Tassinari- ci sono convogli nei quali il numero complessivo dei passeggeri arriva quasi al doppio dei posti a sedere disponibili". Questo, spiega l'azzurra, "significa costringere moltissime persone a trascorrere il viaggio in piedi, spesso in spazi affollatissimi e in condizioni di forte disagio", con maggiori conseguenze per anziani e persone in difficoltà. Tassinari chiama quindi in causa la Regione Emilia-Romagna. "Il trasporto pubblico regionale deve garantire un servizio dignitoso e adeguato alle esigenze dei cittadini- afferma la deputata FI- non è accettabile che chi utilizza quotidianamente il treno per andare al lavoro, studiare o raggiungere i servizi debba trovarsi sistematicamente in queste condizioni. Chiediamo alla Regione di investire maggiormente e di mettere in campo tutte le iniziative necessarie per aumentare la capacità del servizio nelle tratte e negli orari maggiormente congestionati". I timori di Tassinari sono legati anche all'avvio dell'anno scolastico. "Con la ripresa delle scuole la pressione sui treni regionali è destinata inevitabilmente ad aumentare- segnala l'azzurra- non possiamo aspettare che una situazione già oggi complicata diventi ancora più difficile. Presenterò un'interrogazione al Ministero dei Trasporti per rappresentare queste criticità e verificare quali iniziative possano essere assunte, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze. Alla Regione chiediamo invece di intervenire subito sul servizio ferroviario regionale: pendolari, studenti e famiglie hanno diritto a viaggiare in condizioni decorose e sicure", conclude Tassinari. 

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