Coriano, scuole riaperte tra manutenzioni, riqualificazioni e nuovo plesso

Oggi hanno aperto i battenti le scuole di Coriano. Durante l’estate, oltre ai lavori di manutenzione ordinaria effettuati in tutti i plessi, sono stati realizzati anche importanti interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione, con l’obiettivo di garantire ambienti sempre più sicuri, funzionali e accoglienti per studenti, docenti e personale scolastico. In particolare, gli interventi hanno riguardato: la scuola primaria Favini di Coriano, dove è stata realizzata la manutenzione straordinaria e la tinteggiatura delle facciate esterne, per un investimento di circa 185.000 euro; la scuola primaria Favini di Coriano e la scuola secondaria di primo grado Ravegnani di Ospedaletto, interessate da interventi di riqualificazione degli impianti meccanici a servizio degli edifici, con lavori agli impianti di riscaldamento e relative opere edili, per un importo di circa 155.000 euro.

A questi interventi si aggiunge la grande novità di questo anno scolastico: l’apertura del nuovo plesso, un investimento complessivo di circa 4 milioni di euro. La nuova struttura (nido e materna) permetterà di mettere a disposizione 42 nuovi posti per i bambini della fascia 0-2 anni nel nido e accoglierà inoltre la scuola dell’infanzia Arcobaleno di Coriano, che verrà trasferita in questa nuova sede.

Complessivamente, tutti gli interventi realizzati, incluso il nuovo plesso, rappresentano un investimento di circa 4,35 milioni di euro sul patrimonio scolastico e sui servizi educativi del territorio.

Gianluca Ugolini, Sindaco, «La riapertura delle scuole è sempre un momento importante per una comunità. Oggi a Coriano riparte il percorso educativo di tanti bambini e ragazzi e lo fa con scuole sulle quali abbiamo continuato a investire, anche durante i mesi estivi. Gli interventi di manutenzione e riqualificazione si aggiungono a un’opera ancora più significativa: il nuovo plesso, un investimento di circa 4 milioni di euro, di cui 1 milione finanziato con risorse PNRR. Una struttura che ci permette di aumentare i posti disponibili al nido e di offrire nuovi spazi alla scuola dell’infanzia Arcobaleno. A nome dell’Amministrazione comunale desidero rivolgere un caloroso buon anno scolastico a tutti gli studenti, alle Dirigenti Scolastiche, ai docenti, ai collaboratori scolastici e a tutto il personale. Che sia un anno sereno, ricco di crescita, di apprendimento e di nuove esperienze. La scuola è il luogo in cui si costruisce una parte fondamentale del futuro della nostra comunità. Per questo continueremo a investire negli edifici, nei servizi e nella qualità degli spazi educativi, mettendo al centro le esigenze delle famiglie e dei nostri bambini. Come Amministrazione continueremo a lavorare perché le nostre scuole siano luoghi sicuri, accoglienti e adeguati alle esigenze di chi ogni giorno le vive. Investire nella scuola significa investire nel futuro della nostra comunità».

Paolo Ottogalli, Assessore alla Scuola e ai Servizi educativi: «La scuola non è soltanto il luogo in cui si acquisiscono conoscenze, ma è soprattutto uno spazio fondamentale di crescita e di formazione della persona. È attraverso l’educazione, la cultura e il confronto che si impara il rispetto degli altri, delle differenze e delle regole della convivenza civile. Investire nella scuola significa anche questo: contribuire a formare cittadini consapevoli, capaci di costruire relazioni fondate sul rispetto e di contrastare ogni forma di violenza, creando così una società che possa realmente chiamarsi civile».

Anna Pecci, Assessore all’Edilizia Scolastica e ai bandi: «Oggi riaprono le scuole e per noi è una giornata particolarmente importante. Durante l’estate abbiamo lavorato per farci trovare pronti, intervenendo sia con la manutenzione ordinaria in tutti i plessi sia con opere straordinarie che consentono di migliorare concretamente la qualità dei nostri edifici scolastici. Quest’anno abbiamo inoltre un motivo in più per essere soddisfatti: l’apertura del nuovo plesso che amplia l’offerta dei servizi per le famiglie e che ospiterà anche la scuola dell’infanzia Arcobaleno. Auguro a tutti gli studenti che sia un anno ricco di entusiasmo, nuove scoperte, amicizie e soddisfazioni».

Le scuole primarie e secondarie di primo grado termineranno le attività il 5 giugno 2027, mentre per le scuole dell’infanzia la conclusione è prevista per il 30 giugno 2027.